Egan Bernal: Haré todo lo posible para volver a competir lo más pronto

El ciclista colombiano Egan Bernal descartó este sábado competir en una de las grandes vueltas del ciclismo en 2022, cuando apenas da sus primero pedalazos sobre la bicicleta después del accidente que casi le cuesta la vida.

Ante la pregunta de un periodista, Bernal dijo avanzar satisfactoriamente en su recuperación y consideró prematuro disputar la Vuelta a España (agosto-septiembre), la última del trío de grandes vueltas del calendario después del Giro de Italia (mayo) y el Tour de Francia (julio).

«La Vuelta a España tal vez sería demasiado. (…) Claramente no estaría para disputarla y sería darle muy duro al cuerpo», dijo en una rueda de prensa en Bogotá.

El campeón del Tour en 2019 y el Giro en 2021 volvió a pedalear en la carretera el domingo pasado, dos meses después de chocar a 62 km/h contra la parte trasera de un bus detenido cerca de la capital colombiana.

Desde entonces entrena junto a sus amigos y familiares. «Para participar en una carrera de esas uno no puede ir a improvisar y si tiene un dolor claramente se va a ver y uno no va poder terminar la carrera», añadió el ‘escarabajo’ de 25 años.

Después de dos semanas de hospitalización y varias cirugías en su columna, mano y pierna derecha para corregir una veintena de fracturas; la recuperación ha avanzado más rápido de lo que se estimaba, aunque el capo del Team Ineos no se animó a dar un plazo para regresar a la competencia.

«Sería un sueño poder competir este año, (pero) no me atrevo a dar una fecha porque seria un poco irresponsable de mi parte», añadió Bernal, que aún camina apoyándose de un bastón producto de las heridas.

Durante el evento de este sábado, el ‘joven maravilla’ participó en una prueba de realidad virtual sobre un rodillo de bicicleta e hizo un recorrido junto a aficionados.

«No se. Quiero recuperarme lo antes posible, pero tengo que escuchar al cuerpo y recuperarme para volver a competir. No tengo ningún afán. En el equipo me han respaldado, me envían mensajes de apoyo, de hacer las cosas con calma. Que me tome todo el tiempo que necesite. Eso me tranquiliza. Haré todo lo posible por estar lo más antes posible en competencia. Terminar una carrera sería importante para mí», expresó

