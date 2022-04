Desde María Corina hasta el PCV deben participar en primarias para el 2024: Propone Ecarri

abril 1, 2022 - 12:10 pm

Antonio Ecarri, presidente ejecutivo de la Fundación Arturo Uslar Pietri (FAUP) y máxima autoridad del movimiento social y político Alianza del Lápiz, graduó a 60 nuevos emprendedores del programa social bandera de esta institución, Casa del Lápiz, capítulo Miranda. Desde San José de Barlovento planteó que esto reitera el espíritu de inclusión que aspiran para toda Venezuela.

En este sentido, y rodeado de los nuevos miembros del Sistema Nacional de Emprendedores, Ecarri suscribió que la Consulta Popular Abierta que ha planteado al país no debe dejar a nadie por fuera. Insistió al respecto que en este proceso comicial deben participar desde María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, hasta el Partido Comunista de Venezuela.

“Es necesario que podamos hacer muy pronto una consulta abierta para que todos los venezolanos puedan opinar en quien puede ser su próximo presidente. No escojamos solo a un candidato perdedor (…) Nosotros en el Lápiz somos inclusivos, queremos que todos se sientan incluidos en una consulta nacional, democrática y popular para que podamos escoger aquí quien nos va a representar en las próximas elecciones del año 2024”, agregó el también candidato presidencial.

Ecarri, quien ha advertido que este proceso no puede limitarse a cuatro partidos políticos, señaló que aspira se desarrolle una consulta nacional abierta y popular que nazca bien. Agregó sobre este punto que requiere que el proceso sea blindado por notables de la sociedad civil y la academia venezolana, así como por países amigos de la comunidad internacional. “Pedimos que no hayan excluidos para la consulta para escoger quien va a ser ese candidato que va a representar a la sociedad civil y a los venezolanos y a los independientes y no que sea una pequeña cúpula”, precisó.

Nota de Prensa