César “El chichero del 18”, un colombiano que con su sabor echó raíces en Maracaibo

Una corneta irrumpe en las mañanas y en las tardes en el 18 de Octubre anunciando que una de las bebidas favoritas de los lugareños ya está disponible, “¡Allá viene César!”, es la exclamación espontánea.

César Daniel Paternina Beltrán es su nombre, aunque él se autodenominada como “el chichero que no muere ni envejece”. Vive en Venezuela desde el año 1975 y desde entonces ha servido el desayuno y calmado el antojo de la tarde de todos con su deliciosa chicha.

Comenzó a venderla desde el 5 de octubre de 1979 hasta la actualidad y en sus propias palabras hasta que Dios se lo permita. Se ha ganado el respeto y cariño de todos, pues es casi una figura familiar entre los habitantes.

Su historia puede ser muy similar a la de los venezolanos, pues este colombiano nacido en la en la carretera San Marco Majagual en el departamento de Sucre, se vino muy joven a Venezuela a buscar un futuro. Y lo encontró.

Dejó la ganadería y agricultura neogranadina. Llegó como albañil y dio el salto a vender pastelitos. Vio a otros haciendo chicha y decidió hacerla, solo que de forma distinta y ese ha sido el gran secreto de su sabor y éxito.

A partir de ese momento se instauró sobre el asiento de su bicicleta, debajo de su paraguas y una caja de madera llena de recipientes con el alimento a las afueras del liceo Alejandro Fuenmayor y la Escuela 23 de Enero, y desde entonces su nombre es más que conocido.

“Yo le digo a la gente que lo que hay es que trabajar para tener éxito, la gente aquí en el 18 me quiere, yo estoy con ellos, y ellos conmigo. A mi lo que me gusta es trabajar, vender y comerciar, el amor mío es estar en la calle”, dijo.

En su bicicleta aguarda un pote de leche condensada y un frasco de canela en polvo por si el cliente quiere agregarle algo más, sin embargo, no hace falta. El sabor genuino del producto final hace que se quiera prescindir de cualquier agregado.

“El secreto de la chicha es hacer las cosas con amor y como deben ser y nunca engañar a la gente con un producto que no tenga calidad, ese soy yo César ‘El Chichero’. Algunos la maquillan con colores, yo no, la hago blanca, y no ando con eso de que esto es de esto y lo otro. La chicha es harina, arroz, y leche, lo demás es monte y culebra”, puntualizó.

Al tiempo decidió incorporar a sus alternativas de ventas el jugo de naranja, la tizana, los pastelitos y sus famosos tequeños de harina dulce. Una gama de opciones que por mucho tiempo fue la lonchera de los pequeños, del desayuno de los liceístas y la cena en muchas casas.

“No me rindo de trabajar, mi padre tiene 97 y si lo ven está más joven que yo. Voy a ser chichero hasta que Dios me lo permita, me quedo en Maracaibo hasta el último día de mi vida y así pienso estar en la calle”.

