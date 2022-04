Capturan a reconocido cantante vallenato: ex lo acusa de presunto intento de feminicidio

abril 3, 2022 - 3:56 pm

Mercado, reconocido por canciones como ‘No regresarás’ y ‘Cuéntenmelo’, fue detenido en la capital del Cesar debido a una orden de arresto a causa de la presunta agresión denunciada por su expareja y que se habría dado en octubre de 2021, informó El Heraldo.

El también compositor de éxitos vallenatos como ‘Olvídala’ y ‘Dile’ fue denunciado por Ariza hace 5 meses a causa de una supuesta agresión que se habría dado en la casa de ella, añadió ese diario.

“En medio de su ira empezó a ahorcarme diciendo que me mataría, porque si no iba estar con él, no estaría con nadie porque yo le pertenecía”, indicó la mujer a la Fiscalía, según ese periódico.

La mujer señaló que el cantante la habría golpeado en repetidas ocasiones y le habría causado graves heridas en diferentes partes del cuerpo.

“Empezó a pegarme puños en el rostro y la cabeza causándome lesiones en la región cervical, la boca, los dientes, la nariz y los ojos; además de golpes en la espalda y los brazos”, subrayó la mujer, de acuerdo con ese rotativo.

Mercado, tras ser arrestado, será llevado ante un juez de control de garantías para la judicialización e imputación de cargos en su contra, apuntó Caracol Radio.

El cantante se enfrenta a una pena por tentativa de feminicidio agravado, que se puede extender hasta los 40 años de cárcel de acuerdo con la gravedad de los hechos, concluyó esa cadena radial.

Pulzo