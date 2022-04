Cachetear es de mujeres y mafiosos

abril 5, 2022 - 12:53 pm

Cachetear es de mujeres. Los hombres damos puños, es un decir muy de la cultura machista latina, ahora bien, cuando un hombre golpea con la mano abierta y no lo hace con el puño implica una doble ofensa porque se trata al agredido como lo hacen las mujeres.

Cachetean mujeres y mafiosos. Eso lo vemos en las películas y en la vida real.

El portal https://www.lanacion.com.ar/ señala lo siguiente en cuanto tema de moda debido al incidente de Will Smith y Criss Rock:

Todos los hombres hemos recibido, alguna vez, una bofetada de mujer. Y todas las mujeres adultas han cacheteado a un tipo. Y si a ustedes, amables lectores, no les ha sucedido, es que estaban viviendo en el planeta de Barbie y Ken.

Un bife de mujer a hombre no es una agresión física. La mujer no tiene musculatura suficiente para ocasionar lesiones, y el hombre generalmente no responde al golpe. La bofetada de mujer es un insulto sin palabras, no un golpe. Encierra un mensaje de desprecio, furia y advertencia. Una cachetada significa: basta.

La mujer y el hombre saben de qué se trata. Es un asunto entre ellos. En el caso de estas dos personas, hay un enfrentamiento que data de dos años atrás, y no hay ningún secreto en las palabras que se han pronunciado, ya que se emitieron por televisión.

Cuando ella da un cachetazo, está diciendo «este es tu límite».

¿Qué puede hacer el hombre? Puede devolver la bofetada, si tiene reflejos y -sobre todo- si tiene motivos. Ocurre muchas veces en la convivencia de una pareja, aunque este no sea el caso, pues los dos legisladores no se aman sino que se odian. El que no vivió estas circunstancias, se lo pierde: en ocasiones, las palabras no alcanzan para descargar un sentimiento, de manera que los bifes vuelan, y suelen volar de ida y vuelta.