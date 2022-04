Aleix Espargaro gana en Argentina el primer Gran Premio de Aprilia en MotoGP

abril 3, 2022 - 3:25 pm

El español Aleix Espargaro ganó este domingo, a sus 32 años, la primera carrera de su trayectoria y la primera también para su equipo (Aprilia) en MotoGP, el Gran Premio de Argentina, tomando la cabeza del campeonato después de la tercera cita del año.

Jorge Martin (Ducati-Pramac) y Alex Rins (Suzuki) completaron un podio 100% español, mientras que el campeón del mundo francés Fabio Quartararo (Yamaha) finalizó en el octavo lugar del primer GP de Argentina desde 2019, puesto que las dos ediciones anteriores se cancelaron debido a la pandemia.

Otro español, Joan Mir (Suzuki), terminó en el cuarto puesto, delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que firmó su mejor resultado del año en el quinto lugar.

Con nueve pilotos diferentes en el podio de las tres primeras carreras, esta temporada se anuncia particularmente apretada. Espargaro tiene ahora 7 puntos de ventaja sobre el sudafricano Brad Binder (KTM) y 9 sobre el exlíder sorpresa Enea Bastianini (Ducati-Gresini), vencedor del GP inaugural en Catar. En la general, Rins y Quartararo son cuarto y quinto, respectivamente, a 9 y 10 puntos del nuevo líder.

Espargaro, que había firmado el sábado la primera pole position de su equipo Aprilia en MotoGP, ha esperado durante mucho tiempo este primer éxito en la élite. En 283 partidas de todas las categorías mundiales, nunca había ganado…

Aleix Espargaro 🏆 An example of the art of never giving up 👏#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/ECeqLjyswX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 3, 2022

De ahí las lágrimas visibles detrás de la visera, una vez que cruzó la línea de meta. Y las de su hermano Pol, piloto de Honda, que cayó y vio la victoria del hermano mayor desde su garaje.

También fue la primera victoria de Aprilia en la categoría de reina. La marca italiana había vuelto a MotoGP en 2015, después de un primer período en la categoría reina de 1994 a 2000 (500cc) y luego de 2002 a 2004 (MotoGP).

El sextuple campeón de MotoGP, el español Marc Márquez, ganador de la última edición argentina en 2019, fue baja en la prueba debido a sus problemas de visión doble, despertados por una caída muy violenta durante el «warm-up» (calentamiento) en Indonesia el 20 de marzo.

AFP