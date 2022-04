Adolescente violó a niño venezolano dentro de una casa hogar en Colombia

abril 1, 2022 - 11:13 am

De acuerdo a los dictámenes médicos, el menor fue abusado sexualmente por un compañero de 15 años, quien se encuentra en un centro de reclusión de menores, tras aceptar la responsabilidad.

Hace dos años, una familia venezolana conformada por padre, madre y seis hijos, migraron al país vecino escapando de la crisis económica y buscando una mejor vida por los programas de atención humanitaria.

El viaje culminó en Nariño. El padre de familia consiguió un trabajo como electricista para pagar el arriendo de una vivienda con condiciones muy precarias. El salario mensual era alrededor de doscientos cincuenta mil pesos para vivir; pagar el alquiler y alimentar a sus hijos.

El hijo mayor, que para ese entonces tenía 8 años, comenzó a deambular por las calles de Ipiales. No tenía acceso a la educación, ni a la salud y tampoco podía ser niño. Su vida se convirtió en la calle, relató el diario Versión Final.

Una noche, la policía lo encontró en la calle y lo llevó hasta el hogar de sus padres. Por consejo de los patrulleros de infancia y adolescencia, la familia decidió solicitar la asesoría de un defensor de familia para tener algún apoyo del Estado.

El defensor inició el proceso para el restablecimiento de derechos y así, el pequeño terminó en un hogar operador del ICBF en esa ciudad para restablecer sus derechos. El contratista es Aldeas Infantiles y en ese lugar en donde se suponía que el Estado le ofrecería derechos fundamentales a un menor, comenzó su otra tragedia.

El niño pasó del control de su familia al del hogar Aldeas Infantiles en Nariño. Pero se quejó de golpes y maltratos por el uso de agua fría y ortiga y el defensor de familia que tenía su caso le dio la razón y lo regresó a su núcleo familiar.

Lamentablemente, el menor no pudo continuar con su familia porque volvió a tener problemas de deambulación pues no se encontraba en el colegio. Sus padres trabajaban todo el día y su vida se presentaba entre el cuidado de todos sus hermanos y la soledad por la ausencia de sus padres.

De nuevo, el defensor de familia eligió entonces volver a iniciar un proceso de restablecimiento de derechos y esta vez fue ubicado en otro hogar operador del ICBF, pero del mismo contratista; Aldeas Infantiles.

Allí, el niño venezolano vivió la tragedia del abuso sexual.

Una tarde una de las cuidadoras del hogar que opera con recursos públicos encontró al pequeño y a otro menor en el baño.

“El 18 de junio de 2020, siendo las 2:30 de la tarde yo estaba en ese momento entregando turno a mi compañera, le estaba diciendo las recomendaciones para el turno, y luego me fui a despedir de los niños y me fui al cuarto a despedirme de ellos, cuando llegue o uno de los cuartos no encontré al más pequeño, entonces me fui a ver el cuarto y tampoco estaba, de ahí como al lado queda el baño, al pasar escuché un ruido dentro del baño entonces me agaché a miré a ver si se veía los pies de alguien que se encontraba haciendo sus necesidades en el sanitario, entonces no vi a nadie pero sentí que habían dos personas en la ducha porque escuchaba al niño más pequeño. Entonces ya lo distinguí, me subí al mesón del lavamanos para ver quienes estaban adentro o que estaban haciendo, entonces ahí fue cuando yo miré a quien estaba de pie y el otro niño estaba agachado”, dice la denuncia.

De acuerdo a los dictámenes médicos, el venezolano fue abusado sexualmente por un compañero de 15 años que hoy se encuentra en un centro de reclusión de menores, tras aceptar la responsabilidad. Cuando los expertos realizaron el protocolo y le preguntaron al menor venezolano qué había ocurrido, él respondió “me dijo que si no lo hacía me iba a dar una puñalada en el corazón”.

Dos años después de ese episodio el menor continúa desprotegido. Hay una denuncia vigente y una demanda que busca reclamar una indemnización para reparar a la víctima. Pero hasta ahora esto no ha sucedido. El operador Aldeas Infantiles continúa hoy prestando sus servicios al Bienestar Familiar en Nariño sin que haya habido lugar a sanciones por lo que podría ser una omisión. En el momento del caso tampoco se ejecutó una póliza excontractual de responsabilidad que pudo haber reparado a la víctima y su familia.

Esto dijo el Bienestar Familiar

La entidad contestó que desde el momento de la denuncia se activó una ruta con el sector salud, se presentó una denuncia ante la Fiscalía y se remitió al presunto agresor al sistema de responsabilidad penal adolescente. También se inició un proceso sancionatorio contractual y en 2021 se reintegró al menor a su familia.

