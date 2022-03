Zelenski afirma que las negociaciones con Rusia son ahora más «realistas»

marzo 16, 2022 - 6:22 am

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó en un discurso publicado en la madrugada de este miércoles que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto el fuego es ahora más realistas, pero que todavía se necesita tiempo para que las decisiones «sean de interés para Ucrania».

En su último mensaje, realizado en el comienzo del vigesimoprimer día de invasión rusa, Zelenski dijo que las negociaciones continúan, que «es difícil, pero importante» negociar y que todavía «se necesitan esfuerzos» porque «toda guerra termina en un acuerdo».

«Las reuniones continúan. Según me han dicho, las posiciones en las negociaciones suenan más realistas. Sin embargo, todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania», señaló Zelenski en su mensaje.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se reanudarán este miércoles y según dijo al finalizar el segundo día de esta tercera ronda de negociación el asesor de Zelenski, Mikhailo Podoliak, aunque persisten grandes diferencias entre las partes aún es posible alcanzar un compromiso.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022