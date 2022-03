WhatsApp permitirá crear y compartir encuestas en los chats grupales

marzo 8, 2022 - 3:28 pm

WhatsApp está trabajando en el lanzamiento de una función que permitirá a los usuarios crear y compartir encuestas en los chats grupales. Esta opción recuerda bastante a la herramienta que ya existe en Telegram y que muchos esperaban en la app de Mark Zuckerberg.

Según ha informado WABetaInfo en Twitter, esta novedad forma parte de la versión beta 22.6.0.70 para iOS. De momento, apenas se conocen detalles sobre esta funcionalidad, pero se han compartido imágenes que muestran que WhatsApp dejará que sus usuarios puedan crear encuestas, cambiar sus nombres y compartirlas con sus conocidos.

WhatsApp is finally working on end-to-end encrypted group polls for a future update! What features should polls support?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 7, 2022