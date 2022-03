Venezolanos preocupados por el impuesto a transacciones en dólares

marzo 29, 2022 - 2:41 pm

La entrada en vigencia de los impuestos a las transacciones en dólares genera preocupación en los ciudadanos venezolanos, que en los últimos años han padecido por los embates económicos.

Existe el temor de que los precios de los alimentos, así como ocurría en años anteriores, aumenten de manera desproporcionada.

“Todo será más caro; ya están carísimos la harina, aceite, mayonesa, salsa de tomate, leche en polvo y líquida, carne, pollo, charcutería. En fin, todo vendrá con los costos por encima”, expresó un ciudadano al medio tachirense La Prensa.

Agregó que en las grandes cadenas de supermercado de Táchira comenzó “la fiesta” en el cambio de precios, al igual que en los pequeños establecimientos.

“Más ración de patria y mayor suma de felicidad con ese impuesto a las grandes transacciones financieras. Más pobreza y miseria”, ironizó otro usuario.

Impacto negativo

La reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aprobada el jueves 3 de febrero en segunda discusión por la Asamblea Nacional de 2020, tendrá un impacto negativo no solo para las empresas, sino también para las personas naturales. La norma, que entró en vigor el lunes, establece el cobro de impuestos de hasta 20% en las transacciones con dólares y criptomonedas diferentes al petro.

“Afecta a todo el mundo, a las empresas y a las personas naturales, porque sencillamente encarece el costo de las transacciones”, dijo a El Nacional el economista José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, en una entrevista reciente.

La regulación significaría un retroceso en la dolarización e incluso conspiraría contra ella, dijo Guerra, también diputado a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Agregó que se encarecerán todas las actividades comerciales de compra y venta, y aclaró que no hay exención alguna: todos deben pagar el impuesto por esas transacciones.

“Este impuesto, cuando se pague, no se puede deducir del impuesto sobre la renta como sí sucede con el impuesto de valor agregado. Al ciudadano común le afecta igualmente porque cuando va a hacer una compra en dólares, de cualquier producto, tiene que pagar el impuesto cuya tasa no se conoce”, señaló Guerra.

El parlamentario indicó asimismo que las empresas que tienen empleados remunerados en la divisa estadounidense también serán objeto del cobro del impuesto. Se trata de un efecto cascada que afectará todas las actividades comerciales del país.

Se abrieron las puertas a “un dólar criminal”

El economista Aarón Olmos, primer ejecutivo de Olmos Group Venezuela, recordó que desde 2019 hasta la fecha ha habido un proceso de adopción de las divisas. “Pasamos de un ‘dólar criminal’, entre comillas y subrayado, como lo decía el Ejecutivo, de echarle la culpa a una cuenta que ponía precios de una divisa con respecto al bolívar, a abrir las puertas a la divisa, para que en todo 2020 y 2021 fungiera como un elemento de control”, añadió.

Esto, afirmó el economista, hizo que el sistema financiero creara productos orientados al resguardo de esas divisas. Señaló que al final del ejercicio económico del año pasado más de 55% de las captaciones estaban en moneda extranjera.

Buscan dólares de manera desesperada

Guerra señaló que el gobierno de Maduro pretende generar ingresos en divisas de manera desesperada porque necesita gastar en dólares.

Expertos estiman que más de 65% de las transacciones en el país ocurren en moneda extranjera y que en el sector privado se supera esa cifra.

“Las transacciones en dólares se han incrementado de manera apreciable y ellos quieren tomar una parte de ese monto que se está transando para disponer e incrementar su nivel de gastos en divisas, que ahora no lo pueden hacer porque no están exportando el petróleo que Venezuela exportó en el pasado. No obstante que los precios no han sido muy favorables. Básicamente es un asunto fiscal, quieren gastar más sacándole plata a la gente de los bolsillos”, expresó Guerra.

¿Impulsar el uso del bolívar?

En el chavismo se ha afirmado que con la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras se pretende recuperar la economía, dar mayor incentivo y confianza al uso del bolívar y que “el Estado reciba los dólares que se embolsillan los ricos y los grandes comerciantes”, como lo afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020.

Pero la norma no solo afecta a las grandes empresas, sino también al ciudadano común.

Guerra desestimó además que con la reforma se dé impulso al bolívar y recordó que las transacciones en moneda nacional se incrementan cuando la gente prefiere usarla, y eso está directamente vinculado a la inflación. “El venezolano no tiene bolívar actualmente, justamente por la hiperinflación que acabamos de sufrir, y no creo que esta medida vaya orientada a facilitar las transacciones en bolívares”, afirmó el diputado.

Con información de La Prensa de Táchira