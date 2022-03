Venezolano se unió a la reserva militar para luchar por Ucrania

marzo 2, 2022 - 1:33 pm

José David Chaparro Martínez, venezolano se unió a la reserva militar internacional en Ucrania. Anuncio a través de un video que se quedó en el país junto a su esposa para defender el territorio de ese país de la invasión de Rusia.

El pasado lunes, Chaparro Martínez, hizo la fila junto a su esposa, para buscar su arma, pues ambos decidieron quedarse y unirse a la reserva militar de Ucrania en medio del conflicto armado iniciado por las tropas rusas.

«Todos estos señores están dispuestos a combatir hasta el final», dijo Chaparro en un video que realizó para demostrar las largas filas de personas dispuestas a luchar por Ucrania.

Según una entrevista realizada por la periodista María Alesia Sosa, para Noticias Univisión, Chaparro está casado con una mujer ucraniana y tiene dos hijos y tres nietos, que están fuera del país.

Además, la periodista reveló que el venezolano reside en pleno centro histórico de Kyiv, es abogado, pero ahora, por las circunstancias se convirtió en un soldado más para la nación que ha sido bombardeada por los rusos.

«Ucrania para mí, es mi segunda patria. Decido quedarme con mi esposa, nuestros hijos están por fuera, y enfrentar esta situación como un ucraniano más», aseguró Chaparro.

Por otro lado, el hombre afirmó que las explosiones no han parado y que por las noches es mucho peor. También habló sobre cómo se organizan los batallones de los civiles.

«Estamos en contacto con, digamos la central, y cada día nos van dando cierto tipo de instrucciones. Tu sabes que no puedo decir mucho por acá; pero tenemos que resguardar la integridad de nuestros vecinos. El arma que nos dan es un AK-47, más que un arma, el arma es moral, eso es lo que más me anima, ¿no?, mi arma», agregó.

Durante los últimos 33 años, Chaparro Martínez ha vivido vivido entre Ucrania y Venezuela, donde también participó en protestas, aunque de otra manera.

«Yo me sentía incompleto como hombre, por no haber dado todo de mi en Venezuela. Ahora que estoy viviendo acá, y se me da una segunda oportunidad, ‘lo voy a hacer’ y lo estoy haciendo», enfatizó el hombre que siente a Ucrania como su segunda patria.

Cuando la periodista le pregunta sobre cómo se siente saber que podría estar dando la vida por Ucrania, el respondió: «Lo importante es no caer en pánico y mantener la calma, yo creo que el momento me dará a mí la respuesta de lo que tenga que ser, y si llega, llega, sabré qué hacer».

«Me inscribí en el batallón internacional y en la resistencia, que se llama «la resistencia territorial», informó el venezolano a través de un video difundido por la periodista Sosa en su cuenta de Instagram.

«Este país me ha dado tanto como mi propio país que es Venezuela, y yo sin duda alguna también lo haría por mi propia Venezuela. Considerando que, en este momento no lo puedo hacer allá, estoy haciéndolo aquí, en Kyiv, esas son mis razones, y estoy satisfecho con ellas», aclaró Chaparro.

Caraota Digital