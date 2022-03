Una empresa fantasma de Silicon Valley defrauda casi 1000 millones de dólares a sus inversores

marzo 11, 2022 - 12:51 pm

«Finge hasta conseguirlo» es una frase muy popular en Silicon Valley, el distrito californiano famoso por su innovación tecnológica, y se refiere a los empresarios que se aseguran de recibir la inversión necesaria para crear un producto mucho antes de materializarlo.

En esta ocasión, la cultura de la simulación ha afectado a varios inversores del sector tecnológico. Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa de análisis de sangre Theranos, ha sido declarada culpable de defraudar 900 millones de dólares a varios inversores después de que se descubriera que su servicio médico «milagroso» no era más que una farsa.

La teoría que se esconde detrás de Theranos

Imaginemos un mundo donde fuera posible diagnosticar enfermedades tan graves como el cáncer o la diabetes con apenas unas gotas de sangre. Un simple análisis sanguíneo ayudaría a detectar a tiempo enfermedades mortales: una innovación así salvaría un gran número de vidas y aligeraría la carga sobre los servicios de salud pública.

Eso es precisamente lo que Elizabeth Holmes pregonaba que ofrecía Theranos cuando creó la empresa en 2003. Holmes, que por entonces todavía estudiaba en la Universidad de Stanford, tuvo la idea de crear un parche ponible que indicaría a los médicos las variables en la sangre del paciente. Su idea inicial se fue desarrollando: usando la tecnología de los laboratorios de bolsillo (LOC), se planteó obtener un dispositivo capaz de detectar estas señales de alarma en muestras de sangre.

Holmes, que dejó los estudios para centrarse en el proyecto, prometió que el dispositivo, bautizado con el nombre de Edison, revolucionaría la industria de la salud. Para la empresa decidió usar Theranos, un término derivado de las palabras «therapy» (terapia) y «diagnosis» (diagnóstico).

Sus conocimientos y su carisma le permitieron ganarse la confianza de las personas adecuadas, lo que le sirvió para conseguir 900 millones de dólares de financiación en un período de diez años. La cadena de supermercados Safeway invirtió 350 millones en la instalación de clínicas para realizar los análisis de sangre en 800 de sus establecimientos. Grandes nombres como el magnate de los medios Rupert Murdoch y el gigante tecnológico Larry Ellison también se sumaron al proyecto. En un momento dado, la compañía alcanzó una valoración de 6500 millones de dólares, lo que convirtió a Holmes en la multimillonaria por esfuerzo propio más joven de la historia.

Elizabeth Holmes tenía el mundo a sus pies: había descubierto una tecnología revolucionaria que cambiaría el mundo para siempre. ¿Qué podría salir mal?

Si queremos buscar pistas, lo mejor es empezar por el dispositivo Edison, bautizado en honor al inventor estadounidense Thomas Alva Edison, que en su día dijo: «No he fracasado; solo he encontrado 10 000 soluciones que no funcionan». El invento de Theranos tenía todas las papeletas para entrar en esta lista de soluciones fallidas.

Cómo se inició la investigación

Suele decirse que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que lo sea. Ello explica por qué debemos comprobar el precio original de un producto antes de aceptar una oferta de dos por uno o leer bien las condiciones de los bonos de casino antes de reclamarlos.

El deseo de obtener respuestas es lo que condujo a la investigación de Theranos. Periodistas, inversores y políticos quisieron saber cómo funcionaba este producto revolucionario, pero no obtuvieron respuesta. Aquello levantó las sospechas del Wall Street Journal, que en 2015 inició una investigación con la ayuda de un empleado de Theranos, que le facilitó la información necesaria. El informe arrojó que la tecnología usada en los análisis de sangre no funcionaba y que Theranos practicaba sus tests con métodos ya existentes, creados por otras empresas y disponibles en el mercado.

Las reacciones a la noticia fueron rápidas y contundentes. Safeway y la farmacéutica Wallgreens cancelaron sus acuerdos con Theranos, que se apresuró en afirmar que las alegaciones eran «científicamente erróneas». Sin embargo, su defensa llegó demasiado tarde: en abril de 2016, un grupo de procuradores federales iniciaron una investigación criminal sobre las actividades de la empresa y, en octubre de aquel año, Theranos despidió al 40 % de su plantilla y cerró sus instalaciones.

Fue el comienzo de un lustro desastroso para Elizabeth Holmes que culminó con la sentencia de la semana pasada.

Un juicio trascendental

El juicio contra Elizabeth Holmes se inició a mediados de 2021 en el Tribunal Federal de San José (California). Después de 15 semanas, 30 testigos y un alegato de defensa sorpresa de Holmes, el jurado alcanzó su veredicto.

Se trató de un veredicto dividido. Holmes fue hallada culpable de cuatro cargos: uno de conspiración para cometer fraude contra los inversores y tres de fraude electrónico, cada uno con una pena máxima de 20 años de cárcel. Sin embargo, el jurado la declaró no culpable de cuatro cargos de estafa y fue incapaz de alcanzar una decisión sobre tres cargos más.

Holmes, de 37 años y que acaba de ser madre por primera vez, se mostró impasible al escuchar el veredicto, lo que contrasta marcadamente con su apasionado alegato de defensa, en el que afirmó que no defraudó intencionadamente ni a los pacientes ni a los inversores. Además, culpó a su exnovio y socio comercial Ramesh ‘Sunny’ Balwani, al que acusó de influir en ella y someterla a años de abuso emocional y sexual.

La sentencia se hará efectiva próximamente en una fecha por determinar: si el juez decide imponerle el castigo máximo, Elizabeth Holmes podría el resto de sus días entre rejas, en lo que, sin duda, sería un final oscuro para el experimento de Theranos.

Noticia al Día