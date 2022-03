Un país de valientes (Javier Sánchez)

marzo 9, 2022 - 11:56 am

¿Se te fue la luz ayer?

¡Sí!

¿Te llegó el agua?

¡No!

¿Tenéis gas?

¡No! cocino con leña.

¿Cómo está el transporte público por tu casa?

No pasan los por puesto y los buses azules desaparecieron.

¿Viste lo que dijo Maduro ayer?

¡No! un apagón me quemó el TV

¿Te llegó el bono de guerra?

¡No!

¿Y el CLAP te llegó?

Hace años que no llega por aquí.

¿Compraste la medicina pa’ la tensión?

¡No! porque está incomprable y no se consigue.

Este es parte del diálogo que escuchamos a diario en las bodegas, en las paradas de autobuses, en algunos centros de compra o entre vecinos en las barriadas y urbanizaciones. «Esto está cada vez peor» «esto es para valientes» «cómo para salir corriendo» se escucha que agregan a las conversaciones.

Se dice que alguien es valiente cuando actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Es tener el coraje de superar esas situaciones y afrontarlo. En eso hemos estado y seguimos después de más de dos décadas, enfrentando con valentía la actuación de un régimen que ha destrozado a Venezuela desde el punto de vista social, político, económico, cultural, convirtiéndonos en un país de valerosos ante la mirada del mundo.

Para comenzar, tenemos que casi toda la población del país es pobre. La ENCOVI menciona que hasta el año pasado el 94,5% de nuestros habitantes se encontraba en algún nivel de pobreza y que el 76,6% de la población vive en situación extrema, señalando además que sus investigaciones revelan que la educación no hace la diferencia entre estar o no en esa situación.

Aquí los profesionales andan de buhoneros o haciendo colas interminables en las estaciones de servicio para adquirir la gasolina subsidiada y venderla para ganarse algunos dólares, otros han convertido sus casas en puestos de comida rápida, sin contar los que cuidan todo tipo de viviendas y apartamentos a los que se han ido del país y tienen la esperanza de regresar algún día para volver a ocuparlas.

¿Qué demuestra nuestra valentía? son muchos los factores que podemos señalar pero podemos decir que las constantes y permanentes fallas en los servicios básicos, electricidad, agua, gas, la escasez de combustible, un defectuoso sistema de transporte público y la inseguridad personal envuelven a todo el país, pero en el caso del Zulia la crisis es mayor con un reducido sector que tiene posibilidad de “sortear” parte de esa crisis. Vivir con constantes apagones y que se le quemen los artefactos eléctricos a uno, mantener la boca «vuelta agua» porque el servicio del preciado líquido es casi exclusivo para «enchufados» y no para todo el pueblo, el no contar con dinero efectivo para el traslado del escaso servicio de transporte público que existe, buscar leña para cocinar por la falta del servicio de gas, enfrentar la inseguridad que existe, no comer las tres veces al día y consumir productos de mala calidad a veces cuando el gobierno ofrece el Clap, no tener acceso a sitios de recreación de verdad que es una muestra de que so mos más valientes que Martín el de la novela.

Los venezolanos estamos desprovistos de los más elementales derechos que debe tener cualquier ser humano como es la atención a la salud o una educación garantizada y la posibilidad de salir a la calle sin ser víctima de la violencia.

Lo más triste de todo esto es que según un informe presentado por la Asamblea Nacional en agosto del 2020 el país tiene una deuda millonaria y se encuentra en default, entre bonos, pagos a proveedores, acuerdos internacionales, compromisos comerciales y se aglomeran las deudas del sector público venezolano, lo que significa que aparte de pobres estamos endeudados hasta los «teque teque» y lo único que abundan son las promesas del gobierno nacional y las mentiras que cada semana enumera el Jefe de Estado en sus cadenas de radio y tv que casi ya nadie escucha.

Soportar todo esto es pa guapo, pa valientes , sobretodo para los que han escogido permanecer en el país para «ver qué pasa» en cualquier momento.

Mientras tanto, estos valientes siguen sorteando los bonos que mensualmente ofrece el gobierno,la mayoría de siete mil bolivares .

Sólo nos queda decir como reza el proverbio popular, «que Dios nos agarre confesados».