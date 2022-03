Ucrania perderá 18 años de avance económico si se alarga la guerra, según la ONU

marzo 16, 2022 - 8:25 am

Si la guerra se extiende, Ucrania puede perder 18 años de avances económicos, con hasta un 90 por ciento de la población viviendo en la pobreza o con riesgo de caer a ella en un lapso de 12 meses, según estimaciones del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) publicadas el miércoles.

Estas proyecciones, las primeras elaboradas por el PNUD sobre el impacto del conflicto, señalan que durante el próximo año casi un tercio de los ucranianos podría pasar a vivir por debajo del umbral de la pobreza, 14 veces más gente de lo que se preveía sin la guerra.

«Aunque la necesidad de asistencia humanitaria inmediata para los ucranianos es de la máxima importancia, los graves impactos en materia de desarrollo de un conflicto prolongado están haciéndose más evidentes», señaló en un comunicado el administrador del PNUD, Achim Steiner.

In #Ukraine, every day of delayed peace will accelerate a freefall into poverty.

According to our early projections, almost 1/3 of Ukrainians could fall into poverty within a year and an additional 62% are at high risk of falling into poverty: https://t.co/eCPCtgIVF7 pic.twitter.com/nPOJtd4gbJ

— UN Development (@UNDP) March 16, 2022