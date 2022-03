Ucrania denunció el secuestro de dos alcaldes por parte de las tropas rusas

marzo 13, 2022 - 2:38 pm

Las autoridades ucranianas denunciaron este domingo el secuestro del alcalde de la localidad de Dniprorudni, Yegveni Mativ, por las fuerzas rusas.

El secuestro ha sido denunciado por el jefe de la región de Zaporiyia, Oleksandr Staruj, en su página de Facebook, según recoge el medio local 1News.

Matviv fue identificado por las fuerzas rusas como un potencial objetivo enemigo tras participar en una acción popular junto a los residentes de la ciudad para impedir la entrada de los tanques en la localidad.

Hay que recordar que en las últimas horas las tropas rusas han designado una nueva alcaldesa de la ciudad ocupada de Melitópol, un día después de que las autoridades ucranianas denunciaran el secuestro del alcalde electo, Ivan Fedorov, por un grupo de militares de Rusia.

Melitópol, en la región de Zaporiya, está ahora mismo bajo ocupación de las fuerzas rusas. Fedorov, según informa la agencia ucraniana UNIAN, se había negado a colaborar con los rusos, y había decidido mantener la bandera ucraniana en el Ayuntamiento de la ciudad.

“Le pusieron una bolsa en la cabeza al alcalde y se lo llevaron con rumbo desconocido”, ha declarado Gerashchenko, sin dar por el momento más detalles y a la espera de una respuesta de Rusia.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022