Tragedia en Ucrania: Una prometedora gimnasta de 11 años murió tras ataque con misiles en Mariupol

marzo 26, 2022 - 1:13 pm

En las últimas horas, una noticia sacudió al deporte en Ucrania en medio de la guerra contra la invasión de Rusia. La gimnasta Katya Dyachenko de tan sólo 11 años murió luego de un ataque con misiles en la ciudad de Mariupol.

Así lo confirmó Anna Purtova, miembro del Parlamento ucraniano, a través de sus redes sociales. “Esta es nuestra gimnasta Katya Dyachenko. Tiene 11 años. Murió bajo los escombros de su casa en Mariupol cuando un proyectil ruso la golpeó durante el día. Podría haber tenido un futuro brillante por delante como joven campeona de Ucrania. Pero en un segundo ella simplemente se fue. Cierren el cielo… por favor”, escribió la política y emitió un pedido a la OTAN en la última parte de su discurso.

Por su parte, la que también se refirió al fallecimiento de Dyachenko fue su entrenadora, quien dejó una dramática frase sobre la muerte de su alumna. “Tenía que conquistar el mundo, pero ha muerto enterrada en escombros. Tenía que conquistar el escenario y regalar sonrisas al mundo. ¿De qué tienen culpa los niños?”, explicó Anastasia Meshchanenkov.

A partir de los datos presentados por las Naciones Unidas, se estableció que los niños son uno de los grupos más afectados del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que inició hace un mes con la invasión de las tropas lideradas por Vladimir Putin.

Según los informes, se han desplazado más de 4.3 millones de niños y niñas, siendo casi dos millones los que se desplazaron a países vecinos buscando asilo y 2.5 millones los que se movilizaron dentro del propio país a zonas que todavía no han sido objetivo de ataques por parte de los militares rusos.

“La guerra ha provocado uno de los desplazamientos de niños a gran escala más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial”, afirmó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. Los datos de la Oficina de Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguraron que hay un registro de 78 niños fallecidos y 105 heridos. Sin embargo, la organización aclaró que estos datos solo son de parte de la ONU, por lo que su cantidad podría ser mucho mayor.

En las últimas horas, el presidente de Francia Emmanuel Macron avisó que su país junto a Turquía y Grecia realizarán una “operación humanitaria” para evacuar civiles de Mariupol.

“Vamos a poner en marcha una operación humanitaria con Turquía y Grecia para evacuar a todos los que quieran salir de Mariupol”, dijo Macron al término de una cumbre europea en Bruselas. Además, explicó que hablaría del tema con Putin “en un plazo de 48 a 72 horas”. Según datos, de los 400 mil habitantes que tenía la ciudad antes de la invasión de los rusos, ahora sólo quedan 150.000.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she's just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022