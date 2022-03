Tom Holland sigue en racha: «Uncharted» domina la taquilla mientras «Spider-Man» hace más historia

marzo 4, 2022 - 6:48 pm

Tras el rotundo éxito de “Spider-Man: No Way Home”, Sony Pictures ha conseguido que otra película de Tom Holland se sitúe en el primer puesto de la taquilla nacional: “Uncharted” superó las primeras expectativas al estrenarse con 44.2 millones de dólares este fin de semana, mientras que “Spider-Man” de Jon Watts superó a “Avatar” de James Cameron como el tercer estreno nacional más taquillero de todos los tiempos.

Completando las cinco películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según las estimaciones de la empresa de medición Comscore: “Dog”, de United Artists Releasing, que se estrenó con 15.1 millones de dólares; “Spider-Man: No Way Home”, de Marvel, que sumó 7.2 millones de dólares en su décimo fin de semana para un acumulado nacional de 770.1 millones de dólares; “Death on the Nile”, de 20th Century Studios, que recaudó 6.3 millones de dólares en su segundo fin de semana para un acumulado nacional de 25 millones de dólares; y “Jackass Forever”, de Paramount Pictures, que recaudó 5.2 millones de dólares en su tercer fin de semana para un acumulado nacional de 46.8 millones de dólares.

Dirigida por Ruben Fleischer y basada en la serie de videojuegos del mismo nombre, “Uncharted” está protagonizada por Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali y Tati Gabrielle como cazadores de tesoros que compiten para encontrar las riquezas ocultas de la expedición de Magallanes. La película de acción recibió un pésimo 39% de valoración positiva en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, mientras que aún no se ha publicado la valoración del público de CinemaScore.

En segundo lugar se encuentra “Dog”, protagonizada por Channing Tatum en el papel de un ex Ranger del ejército que realiza un viaje por carretera con un compañero veterano que resulta ser un canino. Codirigida por Tatum y Reid Carolin, esta comedia militar ha obtenido un 76% en Rotten Tomatoes y una decente calificación de “A-” del público encuestado por CinemaScore.

El próximo fin de semana se estrena “Studio 666”, de Open Road Films, una comedia musical de terror protagonizada por Foo Fighters.

The LA Times