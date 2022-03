«Todavía estoy procesando lo que pasó»: Chrsi Rock reapareció en público

marzo 31, 2022 - 10:42 am

Después de lo sucedido en pleno directo de la 94 edición de los Premios Oscar con Will Smith abofeteando a su conductor Chris Rock por su broma de mal gusto a su esposa Jada Pinkett, el mundo entero quería saber cómo estaba el destinatario de dicho golpe.

Mientras el ganador del Oscar difundió una disculpa pública en sus redes por su inadecuado gesto sobre el escenario, el comediante no había dado señales de vida… hasta ahora.

Ocurría el miércoles por la noche en su show en Boston. Allí, con todos los tickets vendidos y la sala a rebosar de gente, es que Chris por fin rompió el silencio y dio a conocer cómo está.

Era de esperar. El público así lo demandaba y tenía que dar alguna explicación. Sin entrar en demasiado detalle, el humorista lo dijo todo en pocas palabras y gestos.

Chrsi Rock reapareció por primera vez en público este miércoles para ofrecer un show de comedia en Boston, Massachussetts. Los precios de las entradas para ver al comediante se han disparado desde el escándalo ocurrido en los Premios Oscar:

Allí, en la sala The Wilbur de Boston, donde hizo dos shows, uno a las 7.30 PM y otro a las 10 PM, Rock se dirigió a los asistentes: «No he hablado con nadie, a pesar de lo que ustedes hayan oído», empezó.

Inicialmente salió con eso de que no quería «hablar de esa mier…», pero después de un rato se atrevió a decir algo más. Sin mencionar a Will Smith, sí reconoció que «todavía estoy procesando lo que pasó», aseguró.

A partir de ahí, prefirió no dar más espacio y tiempo al asunto. Su espectáculo fue muy aplaudido a su fin y ni siquiera el grito de dos espectadores mencionando el nombre de Will Smith hizo que Chris dedicara su atención al tema ni perdiera la calma.

Tras lo ocurrido el domingo, el cómico ha sido el centro de todas las miradas. Incluso los tickets de sus próximos show se dispararon en el precio. Por ahora, ha preferido mantenerse en un nivel más discreto hasta que tenga algo más claro que decir y en el escenario correcto.

De momento, la controversia sigue más viva que nunca tras las últimas afirmaciones de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences a la revista PEOPLE confirmando que invitó a Will a irse de la celebración tras lo sucedido y que él «se negó» a marcharse.

Se espera que en los próximos días la Academia tome posibles medidas, más específicas y concretas, por la acción violenta de Smith. La cosa no acaba aquí.

