Súper Luna de Gusano sobre Virgo se verá este viernes: Renovación, cambios y el comienzo de una nueva estación

Disfruta de la energía de la primera súper Luna de 2022. Este viernes 18 de marzo se dará en el grado 27°del signo de Virgo. Será hermosa e iluminará el cielo por completo. Recibe el nombre de Luna de Gusano o Luna de Cuervo porque abre la puerta y da entrada al Equinoccio de Primavera (en el hemisferio norte), el domingo 20 de marzo.

Recibe el nombre de Luna de Gusano de las tribus indígenas de América del Norte. Con la entrada de la primavera venía el deshielo, la tierra empezaba a vestirse de colores, recuperando su verdor, con los primeros brotes de vida, volvían a emerger de lo profundo de la tierra los gusanos, abriendo surcos, oxigenado en su camino hacia la superficie, preparando la tierra para la siembra.

También algunas de estas tribus la llamaban Luna de Cuervo haciendo mención a las mágicas aves que con su graznido y su vuelo surcando los cielos anunciaban el final del invierno y la llegada de la primavera.

Está Luna marca renovación y cambios, y el comienzo de una nueva estación

Será una Súper Luna, engalanando los cielos con su intenso brillo, se verá más grande que lo normal, teniendo una visibilidad mayor, mostrando en todo su brillo y esplendor. La energía de la Luna de Gusano se dará en el signo de Virgo y el planeta regente de Virgo. Mercurio se encuentra caído en Piscis, haciendo que se encuentre un poco indispuesto y fuera de su forma habitual de acción, desde ahí estará motivando junto con Júpiter y Neptuno, que están también en tránsito por Piscis, lo espiritual, impulsando la sanación de situaciones que se vienen arrastrando y no se ha encontrado la forma de cerrar, haciendo ver más allá de lo que se presenta, que no siempre tenemos que analizar todo, ni tener el control de todo, que los planes no siempre salen como se quiere y es justo el momento para dejar fluir y conectar con la energía y vibración de alta frecuencia que está más allá de la comprensión normal de la mente metódica.

Júpiter dará su toque mágico en esta luna llena, cambiando el caos, llenando todo con buena energía, y se sentirá en el ambiente toda esta vibra positiva, experimentando un cambio motivador, se podrá sentir su presencia, su alegría e impulso.

Esta Luna Llena de Gusano en Virgo nos enseña que todo puede cambiar en un minuto, y que cuando pensamos que no hay salida y que todo puede salir mal, por un giro del destino las cosas se armonizan, mejoran, se salvan, sucediendo el milagro con el que no se atrevían a soñar;será el momento de aprender a confiar, a fluir, a tener fe y a reír, sentiremos que hay una fuerza superior que mueve los hilos, que hace todo para que fluya la energía y solo tenemos que conectar con esa fuerza en movimiento de la mejor manera posible y flotar en ese mar de energía e ir soltando.

El aprendizaje que nos trae la Luna de Gusano en Virgo es que no todo es lo que aparenta ser, no siempre tenemos el control, y es el momento para fluir, elevar la consciencia, vibrar alto, conectar con nuestro ser y el amor universal, es el tiempo perfecto para ampliar la visión, dejar que la magia haga su trabajo y le dé su toque divino a nuestra vida y nuestros asuntos.

En estos momentos de fuertes cambios, donde la humanidad está experimentando profundas transformaciones, con sucesos severos y tan drásticos, recordando que ya nada será igual, está Luna nos hará reflexionar profundamente, nos motivará a llevar nuestra mente a un nivel de consciencia en el que nos demos cuenta y entendamos que la paz es un tesoro ganado con tesón, que debemos valorar la oportunidad de vida, que si queremos cambios debemos empezar por nosotros, que lo que le pasa a mi vecino me puede pasar a mí y que no estamos aislados, que el respeto de las diferencias nos lleva a una mejor coexistencia, que debemos dar las gracias por lo que tenemos, que no todo es trabajo, fiestas, indiferencia, que no todo es pasarla bien, que hay que valorar y apreciar más vida.

La Luna en Virgo nos guiará a ser más positivos, a ver lo que tenemos enfrente de nuestra nariz, a disfrutar, a reír, a sanar, a ser felices, a ser más conscientes de que lo que es real y más importante en la vida, el bien que podemos hacer, el cambio viene de la comprensión que nace en nuestro corazón y del cambio que podemos hacer desde nuestra consciencia, no solo en nuestra vida sino en todo lo que nos rodea.

Esta Luna Llena de Gusano está bajo la influencia de Piscis y hay un stellium de Planetas en signos de Agua, el Sol, Mercurio, Júpiter y Neptuno. Esto nos indica que podríamos estar más volubles, sensibles, empáticos, emotivos, receptivos y psíquicos, que lo que sucede en nuestro entorno nos puede afectar más de lo normal.

Estaremos más receptivos y magnéticos, experimentando una gran compasión y ternura, con un grado de sensibilidad y visión, un poco menos mentales y materialistas, con un nerviosismo que hay que manejar y equilibrar, no dejar que la ansiedad y el estrés tomen el control, mantener el balance y el buen juicio es vital, así podremos aprender las lecciones de vida, sin quebrarse, integrando nuevas perspectivas y nuevas visiones, métodos más saludables de vida, tomando conciencia de nuestro ser interno, de nuestra espiritualidad y cómo va unida a nuestro mundo físico.

La Luna nos grita que podemos ser felices y disfrutar lo que tenemos en este aquí y ahora, que hay que dar gracias y que lo que realmente importa de la experiencia de vida es vivirla, sentirla, respirar y tomar cada instante como un regalo; vivir es sentir y transformar a través del amor, crecer con cada experiencia y no quedarnos en el ayer, sino que debemos dirigir esa mirada al futuro que queremos y merecemos, dejar el miedo atrás y construir lo que deseamos, paso a paso, sin aflojar, con fluidez y de manera suave.

Aprovecha esta Luna Llena y sana las heridas físicas, espirituales, astrales, emocionales y mentales, descansa, el poder sanador de Virgo te envolverá, sumérgete en él y renace, cambia de piel y prepárate para disfrutar y ser el quién viniste a ser.

Quédate con lo que te impulse a seguir adelante, a ser feliz, a tener confianza en ti y en tu poder interno, despréndete de las cargas emocionales, mentales y físicas, libérate de cargas que te impidan avanzar, de todo lo que te cause frustración, ansiedad o que no te haga sentir satisfecho y feliz contigo mismos.

Alinéate con la energía positiva que trae está mágica Luna Llena de Gusano en Virgo, nútrete de su poder, recargarte, sana, equilibra, armoniza, suelta, libera, fluye, ríe y sé feliz.

Tips para esta Luna Llena

*Canaliza: usa la energía y ponte en movimiento, mantente en acción, haz yoga, deporte, ejercicio, camina, maneja bicicleta, corre, baila, ríe, medita, o lo que te llame la atención. Toma consciencia de la energía y desarrolla tú fuerza de voluntad.

*Elimina: suelta cargas físicas, mentales y emocionales, entrega lo que te detiene y quédate con lo necesario para seguir adelante.

*Desarrolla: voluntad, buenos hábitos, permite solo pensamientos positivos, saca toda palabra negativa, de enfermedad, escasez, desamor, fracaso, miedo, dudas, mantén tu vocabulario con palabras positivas, armoniosas, una buena alimentación, comportamiento, y fuerza interna, mental y emocional.

*Evota: peleas, discusiones, acciones negativas, agresivas y cualquier situación que pueda salirse de control por impulsos de ira.

*Organiza: tu espacio físico, tu hogar, trabajo, proyectos, planes, viajes, relaciones, objetivos, metas, el orden es la clave de todo.

*Limpia: tu casa, lugar de trabajo, pensamientos, emociones, tu persona a todo nivel, físico, mental, espiritual y emocional.

*Visualiza: metas, objetivos, planes, viajes, sueños, deseos y siente realizado todo que visualices.

*Agradece: por la vida, por todo lo que tienes, por las experiencias buenas y no tan buenas, porque ellas te han llevado hasta aquí, por todo lo que viene para ti, por tus sueños y deseos que ya son un hecho y sobre todo por este momento de vida y la oportunidad que tienes para crecer.

Recomendación

*Puedes tomar un baño con hierbas aromáticas y sales

*Escribir en una hoja todo lo que no deseas y quemarlo en un plato.

*Cargar con tus deseos una vela, encenderla y ver tus deseos hechos y realizados.

*Medita un rato en tus proyectos, propósitos y deseos, respira y siente.

*Puedes cargar tus piedras y amuletos en esta poderosa

Disfruta está mágica, sanadora y poderosa Súper Luna Llena de Gusano.

Bendiciones y buena Luna.

