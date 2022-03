Sigue sin cumplirse el cronograma de racionamiento: Los zulianos claman por una solución

marzo 27, 2022 - 9:15 pm

La pesadilla eléctrica sigue empeorando en el Zulia, y es que no hay respuestas claras sobre esta problemática. Este domingo el racionamiento ya ha superado las «horas establecidas» por la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), que a través de sus redes sociales aseguraron que en el Zulia el horario sería de 9:00 am a 1:00 pm en 21 parroquias; pero la realidad es que desde las 10 de la mañana varios sectores reportan que aún no les llega la electricidad.

Hasta tres racionamientos sufren los zulianos al día y nadie responde ante este calvario. El periodista Gerard Torres informó a través de sus redes sociales que en zonas como 18 de octubre están sin luz desde las 10 AM, «50 familias de Santa Rosa de Agua, callejón Brisas del Lago- El Malecón tienen 18 horas sin luz, Personas de las tercera edad y enfermos claman por atención, necesitan salir de esa pesadilla» escribió Torres.

A lo que obtuvo múltiples respuestas de usuarios confirmando su información.

8 horas sin servicio. — Karolyn (@KARITOYOHA) March 27, 2022

Sector pueblo Nuevo desde 9 am y nada q llega — GT (@GiuseppeTirrit2) March 27, 2022

A los municipios foráneos, de la costa occidental, les están dando durísimo para poder mantener parte de Maracaibo con servicio — @chiche1709 (@chiche1709) March 28, 2022

La pesadilla de ayer en mara norte san jacinto las islas las vistas el cuji entre otros atravesamos 3 racionamientos en el dia. No hubo nadie q diera respuesta de la situacion pero si protestamos somos terroristas guarimbero entre otros. — DARKLAYER86 (@DARKLAYER86) March 27, 2022

Por su parte, el periodista Algimiro Montiel, informó que, durante la madrugada de este domingo, una gran parte del municipio Guajira sufrió una cadena de «megabajones» hasta dejarla sin electricidad, señalando que múltiples comunidades reportaron la caída de fusibles y guayas.

Lo cierto es que, entre los racionamientos y las constantes fluctuaciones eléctricas, el Zulia no tiene un respiro. Sin descanso, sin poder trabajar y artefactos dañados solo incrementan el cansancio diario por esta situación.

Colapso Eléctrico. Tras más de 20 megabajones, una gran parte del municipio #Guajira se queda #SinLuz desde la madrugada de este Domingo, varias comunidades reportan caída de fusibles y Guayas. pic.twitter.com/ADWgXNpZRC — Algimiro Montiel (@algimiromontiel) March 27, 2022

La lluvia de este domingo empeoró la crisis eléctrica en Maracaibo, muchos lugares apenas salían del turno de racionamiento cuando quedaron de nuevo #SinLuz por la lluvia. Zonas como 18 de octubre están sin luz desde las 10 AM, repitiendo la pesadilla de ayer en Mara norte — GERARD TORRES (@GERARDTORRESP) March 27, 2022

50 familias de Santa Rosa de Agua, callejón Brisas del Lago- El Malecón tienen 18 horas sin luz, Personas de las tercera edad y enfermos claman por atención, necesitan salir de esa pesadilla — GERARD TORRES (@GERARDTORRESP) March 28, 2022

#27Mar 💡 ¡CALVARIO ZULIANO! Desde las 10am de este domingo gran parte de Maracaibo, se encuentra sin servicio eléctrico. Ya los racionamiento no son de 5 hrs, ahora son más horas. El régimen de Maduro, sigue asesinando al pueblo marabinos y zuliano.#Maracaibo — Yohan Flores (@yohanfloresm) March 27, 2022

