Sergio «Checo» Pérez es el primer mexicano en ganar una pole position en F1 (+Video)

marzo 27, 2022 - 9:57 am

Sergio Pérez (Red Bull) consiguió este sábado la primera ‘pole position’ de toda su carrera y del automovilismo mexicano en la Fórmula 1, al ser el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

En la segunda línea de la parrilla de salida saldrán el otro Ferrari, el del español Carlos Sainz Jr (tercero este sábado), y el otro Red Bull, el del vigente campeón mundial neerlandés Max Verstappen (cuarto).

Sergio Pérez, que tuvo que abandonar dolorosamente en la última vuelta de la carrera de apertura de la temporada en Baréin por una avería cuando peleaba en los primeros puestos, recupera así la sonrisa y se coloca como firme candidato a la victoria el domingo.

El piloto de 32 años, que debutó en la F1 en 2011, no había conseguido ninguna ‘pole’ hasta ahora en la competición pero sí ganó dos carreras, en Sakhir (Baréin) en 2020 y en Bakú (Azerbaiyán) en 2021.

Lee también: MLB: Minnesota Twins apuesta por el poder latino para meterse a la pelea por el campeonato

Aspirará ahora a subir a lo más alto del podio por tercera vez, con permiso de Ferrari, que triunfó el pasado domingo en Baréin con Leclerc como ganador de ese Gran Premio y Sainz Jr segundo.

«Ha sido algo increíble. Podría estar dando mil vueltas aquí y creo que no sería capaz de mejorar la que hice», dijo Pérez sobre el crono que le permitó dominar la sesión.

Verstappen aplaudió el logro de su compañero. «Yo no me sentí muy cómodo. Checo (Pérez) hizo un gran trabajo hoy, estoy muy contento por él».

The pole lap of a lifetime for the mighty @SChecoPerez 🙌#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/tbRKzckotu

— Formula 1 (@F1) March 26, 2022