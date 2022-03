Seis muertos dejó un gran tornado en el centro de Iowa

marzo 6, 2022 - 11:06 am

Seis personas murieron el sábado 4 de marzo cuando un tornado atravesó el centro de Iowa, Estados Unidos, dañando edificios y derribando árboles y tendidos eléctricos, según las autoridades.

Otras cuatro personas resultaron heridas después de que el tornado tocara tierra en una zona al suroeste de Des Moines en torno a las 4:30 de la tarde, según trabajadores de emergencias en el condado Madison. Entre los muertos había adultos y niños.

Entre 25 y 30 casas sufrieron daños importantes, indicó el director de Gestión de Emergencias del Condado Madison, Diógenes Ayala. “Esto es lo peor que ha visto nadie en mucho tiempo”, dijo.

Las autoridades no identificaron a los muertos, pero dijeron que no habían fallecido en el mismo lugar.

Wendy Burkett dijo al Des Moines Registers que estaba en casa con dos de sus tres hijas el sábado por la tarde, cuando su marido, Tony, la llamó desde un cobertizo cercano en el que estaba trabajando para alertarla del aviso de tornado.

Burkett dijo que había salido para reunirse con él ante la casa y habían mirado hacia el suroeste. “Y entonces lo vimos, el tornado”, dijo. “Había escombros volando y sonaba cada vez más fuerte”.

La familia corrió con sus hijas al sótano mientras el tornado se acercaba en cuestión de segundos. Mientras se abrazaban, una ventana se rompió en el exterior y empezó a salir agua de las cañerías, dijo.

En cuestión de un minuto, el tornado había pasado y aunque la familia estaba ilesa, su casa había quedad en ruinas y con escombros por todas partes, incluso en los árboles.

Las primeras fotos y videos de los daños en la población de Winterset apuntaban a que se trató de un tornado al menos de categoría EF-3, capaz de causar daños graves, en la escala Mejorada Fujita, según tuiteó más tarde la delegación del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines. Equipos de la agencia investigarían los daños el domingo para evaluar más a fondo la fuerza del meteoro.

Desde la tarde y durante la noche del sábado, tormentas eléctricas que provocaron tornados pasaron a través de Iowa. También hubo daños en Norwalk, un suburbio de Des Moines, en otras zonas a las afueras de la ciudad y varios puntos en el este de Iowa.

Las autoridades reportaron viviendas dañadas, carreteras bloqueadas por cables eléctricos y ramas de árboles arrancadas por los fuertes vientos. Imágenes compartidas en medios sociales mostraban árboles derribados, escombros y tejados y vehículos dañados. En un momento dado, los apagones afectaron a unas 10.000 personas en la zona de Des Moines.

BREAKING: Iowa: Madison County Emergency Management Director Diogenes Ayala said there were 6 fatalities, 4 children and 2 adults after a tornado hit southwest of Winterset at 4:30 p.m. 3 adults are also in serious condition and there was 1 other injury. pic.twitter.com/RNlU7Gp0IV

— Personal Blog Media News (@pbmnews) March 6, 2022