Sebastian Vettel se perderá el Gran Premio de Baréin tras dar positivo por coronavirus

marzo 17, 2022 - 2:23 pm

El alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), positivo por coronavirus, no participará en el primer Gran Premio de Fórmula 1 de 2022 en Baréin, de viernes a domingo, y será reemplazado por su compatriota Nico Hülkenberg, anunció su escudería en un comunicado el jueves.

Desde los ensayos realizados en Baréin la semana pasada, Vettel es el segundo piloto que da positivo, después del australiano Daniel Ricciardo (McLaren), que ya está recuperado y sí podrá participar en la prueba.

Desde el inicio de la pandemia en 2020, el mexicano Sergio Pérez, el canadiense Lance Stroll, el británico Lewis Hamilton, el finlandés Kimi Raikkonen y el ruso Nikita Mazepin, así como dirigentes de escuderías, han dado positivo al covid y se han perdido carreras.

Otros pilotos, entre ellos el francés Pierre Gasly, el monegasco Charles Leclerc y el británico Lando Norris, han estado también infectados por el coronavirus, pero fuera de la temporada.

El Gran Premio de Baréin es el primero de una temporada récord con 23 citas. Comienza el viernes a las 15h00 locales (12h00 GMT), con las sesiones de ensayos libres.

La sesión de clasificación del sábado, que determina el orden de la parrilla de salida, y la carrera del domingo están programadas para las 18h00 locales (15h00 GMT), con la llegada del anochecer en el pequeño país del Golfo.

BREAKING: @AstonMartinF1's Sebastian Vettel has tested positive for Covid-19 and will be replaced by Nico Hulkenberg at the Bahrain Grand Prix#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/9ybXDnlNSp

— Formula 1 (@F1) March 17, 2022