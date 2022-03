Sebastian Vettel se estrenará en el GP de Australia tras superar el covid-19

marzo 31, 2022 - 5:03 pm

El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que se perdió las dos primeras citas de la temporada 2022 (Baréin, Arabia Saudita) tras haber dado positivo al covid-19, empezará el curso en el tercer Gran Premio del calendario, el de Australia (8-10 de abril), anunció el jueves su escudería.

«Tenemos el placer de confirmar que Sebastian Vettel está ahora apto para correr y que se alineará junto a Lance Stroll en Melbourne, para su inicio de temporada 2022 en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia», anunció Aston Martin en Twitter.

El cuatro veces campeón del mundo de la disciplina fue reemplazado por su compatriota Nico Hülkenberg en Baréin y Arabia Saudita. Hülkenberg fue decimoséptimo en la carrera bareiní y duodécimo en la saudita.

El Gran Premio de Australia 2022, que se correrá en el Circuito de Albert Park, se llevará a cabo del 8 al 10 de abril, donde Sebastian Vettel debutará en la temporada de la F1.

