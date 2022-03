Santa Teresa 1796 conquista oro en Londres

marzo 2, 2022 - 10:53 am

En su participación en la competencia Rum & Cachaça Masters

El ron súper Premium destacó entre 227 bebidas de 87 empresas del mundo

El Consejo, estado Aragua, marzo 2022.- Santa Teresa 1796 deslumbró a los jueces del Rum & Cachaça Masters de Londres, quienes le otorgaron la medalla de oro por su perfil inesperadamente seco, suave y balanceado.

Rum & Cachaça Masters forma parte de las 14 competencias de The Global Spirits Masters, quienes se encargan convocar un panel de jueces expertos completamente independientes, que tienen la tarea de evaluar a ciegas la calidad de cada bebida, enfocados en aroma, sabor, apariencia y lo balanceado del ron.

Santa Teresa 1796 acumula más de 60 medallas en diversos concursos internacionales desde su lanzamiento, 12 de estos reconocimientos en diferentes competencias en Londres y este nuevo año empieza con un triunfo que lo hacen el ron venezolano más premiado.

“Estamos muy orgullosos por triunfar nuevamente con Santa Teresa 1796 en uno de los mercados más importantes del mundo. El haber obtenido esta medalla de oro en el ranking global nos permite llegar a más de 315.000 expertos en bebidas, a través de la publicación de The Spirits Business”, dijo Alberto C. Vollmer, presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa.

Este reconocimiento para el ron súper Premium le da un puesto destacado en la lista que cada año publica la revista británica, The Spirits Business, referente del mercado global de espirituosas.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, que lleva 225 años transformando crisis en oportunidades y ha sido reconocida por la calidad de sus líquidos y por sus iniciativas de inversión social, en el Municipio Revenga del estado Aragua. Sus productos ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela y tienen presencia en más de 90 países del mundo.

