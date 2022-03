Sandra Bullock impactó con un vestidazo de alta costura y botas de cuero

marzo 22, 2022 - 5:04 pm

El amplísimo repertorio profesional de Sandra Bullock estas últimas tres décadas nos ha dejado una lista casi interminable de posados de alfombra roja para el recuerdo. Su registro lo conforman los colores más potentes de la paleta cromática, tejidos repletos de lentejuelas y faldas amplias con colas de sirena.

El tiempo pasa, pero su esencia permanece. Para el estreno oficial de su proyecto más reciente, The Lost City, la ganadora del Oscar ha impactado a la prensa con un look de final inesperado compuesto por un vestidazo de tul y strass que, aunque cueste creerlo, ni siquiera es lo más llamativo del estilismo.

Sandra Bullock y su vestidazo de tul con final inesperado

Estamos acostumbrados al factor sorpresa de sus estilismos, pero era imposible anticipar la majestuosidad de esta creación de alta costura, sacada de la colección Primavera/Verano 2022 Couture del libanés Elie Saab, inspirada en los cielos y paisajes del Mediterráneo. El vestido recrea un fogoso atardecer con miles de pétalos de tul bordados con efecto degradado en intenso color rosa, mientras que el escote de corte ‘v’, ceñido al torso como un corpiño, está bañado en tiras de strass con apliques de brillantes. En lugar de presumir el diseño en sí mismo, dejando sus brazos al descubierto del mismo modo que se mostró originalmente en la pasarela, la protagonista de Un sueño posible ha añadido una blazer negra clásica que rompe con los aires románticos del look y da alguna que otra pista sobre lo que se esconde debajo de su falda.

Un giro roquero a su look de princesa

En caso de que su superdespliegue de flores no fuera suficiente para captar la atención de los fotógrafos, la intérprete de 57 años se aseguró de incorporar al conjunto otro elemento especial que jamás hubiéramos anticipado. A su paso por el photocall, ha dejado ver su atípica elección de calzado para el evento: unas botas over the knee de cuero con taconazo muy distantes de la combinación con salones clásicos de color fucsia que propuso originalmente el diseñador del traje.

Su beauty look es reflejo también de esta dualidad. Ha llevado su larguísima melena castaña suelta, perfectamente alisada, con un maquillaje de sombras oscuras de acabado smokey y labios mate a juego con el vestido, en un tono claro de rosa.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Hola.com