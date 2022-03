Sandra Bullock habla de Brad Pitt en ‘Ciudad Perdida’: ‘Tuve que pedirle un cuarto día gratis’

marzo 15, 2022 - 1:10 pm

Brad Pitt puede agradecer a un peluquero que negocia duro por haberlo metido en una situación complicada. El actor tiene un papel en «The Lost City» (en los cines el próximo 25 de marzo) en el que Sandra Bullock , como la novelista romántica Loretta Sage, y Channing Tatum (quien interpreta a Alan, su modelo de portada) se enfrentan al villano Fairfax (interpretado por Daniel Radcliffe ), desesperada por localizar un tesoro.

El personaje de Pitt ayuda a liberar a Loretta mientras ella toma nota de su buena apariencia. «¿Por qué eres tan guapo?» ella pregunta. «Mi papá era meteorólogo», responde Pitt, quien luce largos mechones para la película.

Nicolas Cage se unió a ‘Unbearable Weight of Massive Talent’ ‘porque me asustó muchísimo’. «Ella es una negociadora dura», dice Bullock sobre Janine Thompson, su peluquera para la película, en su estreno el sábado por la noche en el festival South by Southwest . Thompson también trabajó en «Bullet Train» con Pitt y convenció a Bullock para que asumiera un papel en ese largometraje.

Thompson «básicamente nos dijo a cada uno de nosotros que teníamos que hacerlo», explica Bullock. «Si ella desordena tu cabello, toda tu carrera está arruinada. Así que básicamente haces lo que dice el peluquero».

Cuando se le preguntó qué aporta Pitt a su papel, Bullock, un productor de la película, bromea: «No mucho. En realidad, no mucho. Quiero decir, ¿qué aporta él a cualquier película que hace?».

Bromas aparte, aprecia el compromiso de su compañero ganador del Oscar con el proyecto.

«Lo que pasa con Brad es que se suponía que estaría allí durante tres días», dice ella. «Acababa de terminar de filmar. Estaba muerto de cansancio. Se armó de volumen para hacer un papel de tres días. Tuve que pedirle un cuarto día gratis. Lo hizo».

«Te das cuenta de que es una estrella de cine y un gran actor por una razón: porque trabaja muy, muy duro. Aportó una ética de trabajo que fue bastante asombrosa».

Bullock dice que las condiciones eran menos que ideales.

«Tuvimos lluvias monzónicas», dice ella. «Hacía calor. Estábamos en la jungla. Aportó su profesionalismo y es Brad Pitt porque es increíble».

Adam Nee, quien dirige «The Lost City» con su hermano Aaron, le da crédito a Bullock por atrapar a sus coprotagonistas de la lista A.

«Ella estaba unida al proyecto desde el principio», dice. «Entonces, cuando tienes a Sandra como actriz y productora, y dices: ‘Nos gustaría Channing Tatum para este papel’, ella dice: ‘Me gusta Channing Tatum’, y luego llamas a Channing Tatum, y él responde. el teléfono. Y dices, ‘¿Qué pasa con Brad Pitt?’ Ella dice: ‘Estoy haciendo una película con Brad Pitt. Déjame preguntarle’. Realmente cambia las cosas cuando tienes a alguien como Sandy en tu equipo».

