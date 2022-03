Rusia y Ucrania reanudarán sus conversaciones este martes tras una «pausa técnica»

marzo 14, 2022 - 11:03 am

La cuarta ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia se reanudará el martes tras una «pausa técnica» este lunes, informó un negociador del gobierno ucraniano.

«Vamos a hacer una pausa técnica en las negociaciones hasta mañana» para permitir «seguir trabajando en los subgrupos de trabajo y aclarar» algunos términos, dijo en Twitter Mikhailo Podoliak, negociador y asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Estas negociaciones, calificadas de «difíciles» por Zelenski, habían empezado en la mañana del lunes, por videoconferencia.

Se trata de la cuarta ronda de conversaciones. Las tres anteriores se llevaron a cabo en las fronteras ucrano-bielorrusa y polaco-bielorrusa.

El jueves, también se produjo un primer encuentro entre los jefes de la diplomacia ruso y ucraniano en Turquía, que se saldó sin un resultado positivo.

Ucrania había afirmado antes del inicio de estas últimas conversaciones del lunes que seguiría exigiendo una tregua inmediata y la retirada de las fuerzas rusas, después de casi tres semanas del inicio de la invasión el 24 de febrero.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022