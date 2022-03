Rusia y Ucrania reanudan las negociaciones con el objetivo de lograr un alto el fuego

marzo 15, 2022 - 10:21 am

Las negociaciones entre Ucrania y Rusia se reanudaron este martes, anunció un alto responsable ucraniano, que insistió en el reclamo de Kiev para un alto el fuego.

«Las negociaciones están en curso», afirmó en Twitter Mykhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Entre los temas que se deben abordar figuran «un alto el fuego y la retirada de las tropas» rusas del territorio ucraniano, añadió.

El Kremlin consideró este martes prematuro cualquier «pronóstico» sobre las negociaciones con Ucrania después de que un consejero de la presidencia ucraniana considerara posible un acuerdo de paz antes de mayo, «y quizá mucho más rápidamente»

El presidente Zelenski aseguró la noche del lunes que los rusos «han empezado a comprender que no obtendrán nada mediante la guerra».

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022