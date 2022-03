Rusia también bloqueó el acceso a Twitter

marzo 4, 2022 - 4:30 pm

El regulador ruso de Internet, Roskomnadzor, «restringió» este viernes el acceso a Twitter, después de haber bloqueado el uso de Facebook en el país, informaron las agencias rusas.

Según las agencias Interfax y Ria Novosti, el regulador aceptó un pedido de la Fiscalía del 24 de febrero, el día en que Rusia inició la invasión de Ucrania.

El regulador nacional no emitió hasta el momento ningún comunicado para explicar las razones de la medida.

Corresponsales de la AFP en Rusia indicaron por la noche que la aplicación de Twitter había dejado de actualizarse.

En cuanto a Facebook, Roskomnadzor indicó que había ordenado su bloqueo porque esa red social, propiedad del grupo estadounidense Meta, «discrimina» a los medios de comunicación rusos.

As of now, Russia is blocking Twitter @verified & Facebook @Meta. The users have troubles accessing @YouTube. Seems like the iron curtain is getting back.

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 4, 2022