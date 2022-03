Rusia estaría espiando a los ucranianos por medio de Telegram

marzo 7, 2022 - 4:42 pm

Moxie Marlinspike, fundador de la aplicación de comunicación encriptada Signal, advirtió en Twitter que Telegram se hace pasar por una una aplicación segura, cuando en realidad todas las comunicaciones y contactos se almacenan en una base de datos a la que Rusia puede acceder fácilmente.

Así mismo, advirtió que Moscú podría apuntar a los empleados de Telegram en Rusia para obtener acceso a esta base de datos. Marlinspike agregó: “Si Rusia no quiere molestarse con la piratería informática, pueden aprovechar la seguridad familiar para acceder”.

Elon Musk, multimillonario fundador de Tesla, intervino para preguntar a Marlinspike: “¿Estás seguro de que Signal está segura?”.

Marlinspike respondió: “Signal está diseñada de forma muy diferente. Toda la comunicación es e2ee (encriptada de extremo a extremo), por lo que no hay una base de datos en la nube con todo el historial de mensajes de texto sin formato de todos. Los grupos están cifrados de forma predeterminada, por lo que las únicas personas que conocen los detalles del grupo son las personas que están en ellos. Lo mismo con contactos, llamadas, gráficos sociales, etc”.

Telegram is the most popular messenger in urban Ukraine. After a decade of misleading marketing and press, most ppl there believe it’s an “encrypted app”

The reality is the opposite-TG is by default a cloud database w/ a plaintext copy of every msg everyone has ever sent/recvd. https://t.co/6eRGIyXyje

— Moxie Marlinspike (@moxie) February 25, 2022