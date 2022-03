Rusia bombardea un teatro de Mariúpol: había cientos de refugiados

marzo 16, 2022 - 1:30 pm

Efectivos rusos bombardearon este miércoles un teatro de Mariúpol que servía de refugio a cientos de personas residentes de la asediada ciudad ucraniana, lo que ha causado un número todavía indeterminado de víctimas, según fuentes ucranianas.

La Rada (Parlamento) de Ucrania informó de que en el interior del teatro había muchos ciudadanos escondidos y que se desconoce si hay supervivientes.

Lea también: Rusia y Ucrania negocian una hoja de ruta de 15 puntos, con alto el fuego y neutralidad

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022