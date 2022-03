Rubén Blades a Residente sobre el conflicto con J Balvin: «Águila no caza mosca, dejar que el niño chille a veces es mejor»

marzo 10, 2022 - 9:07 pm

Luego de anunciar el día de ayer que se pronunciaría sobre la «tiradera» de Residente a J Balvin, el emblema de la salsa, Rubén Blades, publicó un video en sus redes sociales en el que, en resumen, le dice a su amigo René Pérez, «que deje así y no se dé mala vida».

«Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario», comienza diciendo Blades, quien aclara que publicó este canto para aconsejar a René «porque lo quiero como hermano».

«Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo: ‘Rubencito águila no caza mosca’. No es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor», continuó en una presunta referencia a J Balvin.

Al final, el intérprete aprovecha para anunciar un concierto en Puerto Rico e invita a que los ánimos se calmen recomendando que escuchen su álbum Salswing.

El productor argentino Bizarrap (BZRP) lanzó la primera «Music Session» del año con Residente, uno de los íconos de la música latinoamericana, creador y vocalista de la agrupación Calle 13, quien le dedicó varias rimas no muy positivas al famoso cantante colombiano de reguetón J Balvin.

