RT América cesará producciones y despedirá a la mayor parte de su personal

marzo 3, 2022 - 8:36 pm

RT America cesará las producciones y despedirá a la mayoría de su personal, según un memorando de T&R Productions, la productora detrás de la red financiada por el estado ruso, que obtuvo CNN.

Misha Solodovnikov, gerente general de T&R Productions, le dijo al personal en el memorando que «cesaría la producción» en todas sus ubicaciones «como resultado de eventos imprevistos de interrupción del negocio».

«Desafortunadamente, anticipamos que este despido será permanente, lo que significa que esto resultará en la terminación permanente del empleo de la mayoría de los empleados de T&R en todas las ubicaciones», escribió Solodovnikov.

T&R Productions operaba oficinas en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Washington.

La noticia significaría el fin efectivo de RT America. La cadena, uno de los principales portavoces del presidente ruso Vladimir Putin en Estados Unidos, fue eliminada a principios de esta semana por DirecTV, dándole un duro golpe financiero. La operadora satelital fue uno de los dos principales proveedores de televisión en EE.UU. para llevar la red.

Roku, una empresa que vende hardware que le permite a los usuarios transmitir contenido a través de internet, también dijo que había eliminado a RT America de su plataforma.

RT, que opera múltiples redes en todo el mundo, ha visto disminuir significativamente su alcance en los últimos días a medida que las empresas de tecnología y los proveedores de televisión han decidido cortar sus lazos como resultado de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania.

Varios empleados de las diversas redes de RT también han renunciado públicamente al medio.

A los empleados de RT America que trabajaban en la oficina de la ciudad de Washington se les dijo el miércoles que se realizaría una reunión de todo el personal el jueves por la tarde, según un correo electrónico obtenido por CNN.

Cuando los presentadores, corresponsales, productores y otros se reunieron en el salón de RT America, Solodovnikov dio la noticia en persona, dijo a CNN una persona que asistió a la reunión.

«La reunión duró aproximadamente dos minutos», dijo el asistente, y explicó que Solodovnikov le dijo al personal reunido que RT America detendría la producción y que el personal recibiría dos meses de indemnización pagada.

El asistente, que solicitó el anonimato para discutir las deliberaciones internas, le dijo a CNN que el ambiente era sombrío.

«Mucha gente se sorprendió», dijo la persona. «Mucha gente estaba llorando».

Solodovnikov no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de RT America no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

