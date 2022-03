Ricardo Montaner le llama la atención a Residente por J Balvin: «Es un acto despiadado y despilfarro de talento»

marzo 4, 2022 - 1:51 pm

Tras el estreno de la nueva sesión del productor argentino Bizarrap, disponible en Youtube, junto a Residente, quien no dejó pasar la oportunidad para referirse a J Balvin, pero, sin mencionarlo, dejando claro entre líneas, en un tema de ocho minutos, su malestar con el músico colombiano .

Esto desató polémica en las diferentes redes sociales y, a su vez, reacciones de diferentes compañeros del mundo de la música, uno de ellos: Ricardo Montaner, quien a través de Twitter expresó su sentir: «Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón».

En la mencionada plataforma digital, el reconocido baladista prosigue: «El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…», añadió.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

No hace falta mencionar directamente a J Balvin para pensar mucho y entender quién es el destinatario de tales ataques.

El enfrentamiento se remonta al año pasado cuando el colombiano pidió boicotear los premios Grammy Latinos. Una situación que provocó el malestar de Residente quien no dudó en mandarle un mensaje poco cordial.

Johannire Sinfonte/Pasante

Noticia al Día