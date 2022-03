Reino Unido congeló los activos de Abramovich y no podrá vender al Chelsea

marzo 10, 2022 - 8:54 am

Durísima medida para el magnate ruso Roman Abramovich y consecuencias muy negativas para el Chelsea. Por decisión del gobierno británico, el empresario no podrá vender el club como tenía previsto y todos sus activos en el Reino Unido quedaron congelados. Esto implica enormes problemas para el equipo de la Premier League, que quedó imposibilitado hasta de vender merchandising.

El Reino Unido impuso este jueves sanciones a siete empresarios rusos, entre ellos Abramovich, y suspendió la venta del club como respuesta a la invasión rusa a Ucrania.

La canciller británica, Liz Truss, explicó que el congelamiento alcanza fondos por 15.000 millones de libras esterlinas, en línea con las declaraciones del primer ministro, Boris Johnson, quien aseguró que «no puede haber refugios seguros» para quienes han apoyado la invasión: «Las sanciones de hoy son el último paso en el apoyo inquebrantable del Reino Unido al pueblo ucraniano».

«Las restricciones de congelación de activos también se aplican a todas las entidades que son propiedad o están controladas por Roman Abramovich. Esto significa que el Chelsea Football Club está ahora también sujeto a una congelación de activos en virtud de las sanciones financieras del Reino Unido, por lo que no puede venderse», informó el Gobierno en un comunicado.

Igualmente, los ingleses aclararon que existe una autorización para que Chelsea pueda continuar jugando partidos y realizando algunas actividades relacionadas con el fútbol. Así, el club podrá pagar los sueldos de sus empleados -jugadores y entrenadores incluidos-, los impuestos y facturas relacionadas con su mantenimiento, los costos de viaje y los traspasos de futbolistas previamente acordados.

Otro de los grandes problemas de la congelación de activos es que el club no podrá vender entradas para los partidos, en tanto que solo los hinchas que hayan comprado abonos para toda la temporada podrán asistir a ver al equipo. Esta medida alcanza también la venta de entradas para partidos como visitante, es decir que los hinchas quedarán imposibilitados de alentar al Chelsea fuera de casa.

Esto tiene que ver con que el club no puede generar ganancias por actividades comerciales, teniendo en cuenta la congelación de activos. Además, no podrá comprar, vender ni renovar contratos de jugadores hasta que no haya nuevas medidas por parte del gobierno inglés. En ese sentido, se le prohíbe hacer ofertas a Antonio Rüdiger y Andreas Christensen, quienes terminan contrato en junio.

Así, los defensores pueden marcharse libres a cualquier club (ya tenían la posibilidad de firmar un precontrato desde comienzo de año), pero el club quedó atado de pies y manos a la hora de ofrecerles un nuevo vínculo. Distinto sería el caso de César Azpilicueta, quien tiene una cláusula de renovación automática en caso de que el jugador acepte, aunque todavía no es seguro si puede o no ejecutarla.

La última mala noticia tiene que ver con la tienda del club, que quedó cerrada y no podrá vender ningún producto a partir de ahora y hasta nuevo aviso. Venta del club suspendida, activos congelados, prohibida la compra y venta de jugadores y restringida la venta de entradas. ¿Cómo repercutirán todas estas medidas en el equipo?

