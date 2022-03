Red, la nueva película de Pixar que rompe el tabú de la menstruación

«Estaba muy feliz de que hubiera una película sobre esto», contó Oh a la BBC. «Creo que es algo que no se menciona lo suficiente, así que ser parte de una película que habla de la pubertad es importante para mí».

Oh da voz a Ming, la madre de Mei, una chica chino-canadiense de 13 años, brillante, sociable y que se lleva bien con sus padres, un matrimonio felizmente casado.

Mei surfea bastante bien su vida, hasta que le llega la ola de hormonas.

Esta metáfora directa trata de mostrar las consecuencias caóticas a las que se enfrentan las jóvenes cuando llegan los cambios físicos y mentales tan grandes que supone la pubertad.

Al rato, su madre le hace una pregunta sutil: «¿Floreció la peonía roja?» La sutileza termina cuando Ming entra en el baño con un montón de toallas sanitarias y analgésicos.

«La cinta no se disculpa por abordar la pubertad. No está tratando de ocultar, no está tratando de ser insulsa. Simplemente lo dice de modo directo», aseguró Rosalie Chang quien interpreta a Mei y apunta que «es un tema realmente tabú, aunque todo el mundo pasa por eso».

Pixar ya ha explorado las emociones de una niña en «Intensa-Mente» y las tensiones entre madre e hija en «Valiente», pero «Red» es la primera incursión en el tema de la pubertad.