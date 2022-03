Reclusos del CICPC en Carabobo protestaron para exigir atención médica y visita de sus familiares

marzo 3, 2022 - 3:24 pm

El humo alertó a todos. El fantasma de los hechos ocurridos en marzo de 2018 en la comandancia Navas Spinola de la Policía de Carabobo apareció en la subdelegación Las Acacias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde los reclusos protestaron para exigir que se respeten sus derechos humanos.

A las 6:00 a.m. de este jueves se comenzaron a escuchar gritos desde los calabozos de este centro preventivo, donde los familiares de los detenidos aseguraron que hay más de 40 personas en una oficina que es utilizada como celda, en la que el hacinamiento hace que muchos duerman parados o sentados.

Como todos los días, Sarahí García llegó antes de las 10:00 a.m. para llevarle comida a su esposo. Ella se encontró con un fuerte piquete que le impedía ingresar a la calle donde se encuentra el Cicpc de Las Acacias, en Valencia. Preguntó qué ocurría y solo le dijeron que hubo un motín. Junto con otras mujeres que también estaban ahí por el mismo motivo que ella comenzó a desesperarse y entre lágrimas solo pedía mayor información.

Reclamo de sus derechos

Son varias las precariedades que motivaron la protesta. Marina Bautista tiene a su nieto detenido ahí. Ella aseguró que los funcionarios “les caen a palos, les botan la ropa y la comida, y no les dejan pasar ni agua… A veces duran hasta todo un día sin comer. Si los sacan a la fiscalía van hasta descalzos”.

Su relato no es inédito. Se repite en la mayoría de los familiares que manifestaron estar tan cansados de la situación como los reclusos.

Anny Zerpa va todos los días al Cicpc Las Acacias a llevarle comida a su hijo desde hace dos años y nueve meses. Él es paciente urológico y por no permitirle ir al médico se complicó, se le obstruyó la vejiga y ahora tiene una cistostomía, una bolsa de la que depende para orinar.

Actualmente tiene una infección respiratoria desde hace un mes, “y no me han dicho qué medicinas necesitan ni me entregan los informes médicos”.

Aseguró que el año pasado hubo varios fallecidos, “y los familiares se enteraron que estaban enfermos cuando ya estaban graves”. Dijo que en estos momentos hay varios enfermos de hepatitis y afecciones respiratorias.

A eso se suma el maltrato que reciben en esa sede del Cicpc. “Cada vez que hacen requisa les quitan sus cosas personales, les queman todo, le han botado adhesivo, alcohol, gasas… A la comida que les traemos le meten manos, le hacen trizas las arepas”. Y para poder llevarles agua tienen que entregarla en bolsas plásticas, aun así, muchas veces no se las entregan.

Otra de las peticiones de los reclusos es la activación de las visitas, “porque son cuando ellos quieren, y necesitamos que sean semanales”.

Vacunas para todos

Para los familiares de los reclusos del Cicpc Las Acacias, no es fácil tener que ir a diario a llevar comida. Tampoco lo es comprarles el short y los zapatos que les piden y que, muchas veces, les botan en las requisas. “Ellos no saben todo lo que hacemos para poder conseguir ese dinero”, dijo Marina Bautista.

Y además de eso, también deben pagar lo que Alexis Peroza denomina “vacuna”. Para poder llevarlos al Palacio de Justicia les piden gasolina, si no tienen les solicitan dos, cinco o 10 dólares.

Incluso, hay familiares que aseguran que les piden 20 dólares para poder entrar y verlos porque las visitas ahí prácticamente no existen.

Al lugar llegó el fiscal 14 de servicios penitenciarios y el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ávila. Antes de las 11:00 a.m. la situación estaba controlada y los piquetes antimotines se retiraron. A los familiares se les dijo que no había heridos y que se había llegado a un acuerdo, pero desconocen de qué se trata y aún no se cuenta con información oficial.

#3Mar Familiares de presos en el Cicpc Las Acacias denuncian presuntas violaciones a los DDHH. Aseguran que supuestamente golpean a los detenidos durante las requisas, incluso a un privado de libertad que tiene un tumor. Afuera de la sede hay equipos antimotines. #Carabobo pic.twitter.com/hS3hlMzEtW — Heberlizeth González (@Heberlizeth) March 3, 2022

Noticia al Día/ El Carabobeño