Raphael dio positivo al covid-19: «Soy asintomático y me encuentro bien»

marzo 31, 2022 - 4:22 pm

El famoso cantante español Raphael anunció este jueves que dio positivo al covid-19, el artista de 78 años dejó claro que no tiene síntomas y que se encuentra bien.

«Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien», ha escrito en un breve mensaje en su perfil de Twitter, en el que explicó que este fue el motivo por el que no pudo acudir al programa ‘Las Tres Puertas’ que conduce la periodista María Casado en La 1 de TVE.

«Gracias a [email protected] por el apoyo y en breve…. retomamos. Siempre PALANTE!!!!!», escribió en otro tuit.

[email protected] [email protected], escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa #LasTresPuertas conducido por mi amiga @MariaCasado_TV.

— 𝗥𝗔𝗣𝗛𝗔𝗘𝗟 (@RAPHAELartista) March 31, 2022