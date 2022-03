Rafael Paz el maracucho de 20 años que impacta en La Voz de Rep. Dominicana (Video)

marzo 15, 2022 - 3:08 pm

Se llama Rafael Paz el maracucho de 20 años que se ha metido en un bolsillo al jurado de La Voz en República Dominicana con unas dotes de estrella.

Miren aquí su participación

