Quién era Brent Renaud, el periodista estadounidense asesinado en Ucrania por las fuerzas rusas

marzo 13, 2022 - 4:21 pm

Brent Renaud, periodista que murió asesinado este domingo por las fuerzas rusas, era un prestigioso realizador estadounidense con amplia experiencia en zonas de conflicto.

El reportero y documentalista de 51 años, ex colaborador de The New York Times, murió en un ataque en Irpin, una localidad intensamente bombardeada en el oeste de Kiev. Según relató su compañero, Juan Diego Arredondo, ambos fueron disparados cuando intentaban grabar el desplazamiento de civiles que huyen de la zona, en los suburbios de la capital.

La víctima trabajaba habitualmente con su hermano Craig, con quien formaba la sociedad artística Renaud Brothers. Recientemente, en sus redes sociales habían anunciado su llegada a Ucrania.

Su trabajo los ha llevado a varios escenarios peligrosos alrededor del mundo, como las guerras de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, las zonas controladas por el narcotráfico en México o las revueltas políticas en Egipto.

Sus obras han recibido prestigiosos galardones: entre ellos un Peabody, un premio IDA a la mejor serie de televisión, dos premios del Overseas Press Club, dos premios Columbia Dupont y un premio Edward R. Murrow por su trabajo con The New York Times.

En principio, las redes lo identificaron como reportero de ese periódico, ya que portaba una credencial del medio. Sin embargo, el diario aclaró que en Ucrania no estaba trabajando para la empresa. “Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años”.

El realizador también produjo películas para HBO, NBC, Discovery, PBS y Vice News, entre otros.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Infobae