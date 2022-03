marzo 15, 2022 - 10:15 am

El portal noticioso «https://www.gotquestions.org/» nos explica este peliagudo tema: ¿Qué dice la Biblia sobre la masturbación?¿Es pecado?.

Así responden esas interrogantes:

La Biblia nunca menciona o declara específicamente, que la masturbación sea o no pecado. El pasaje más frecuentemente asociado con la masturbación es la historia de Onán en Génesis 38:9-10. Algunos interpretan este pasaje para decir que «verter en tierra» es un pecado. Sin embargo, eso no es lo que dice el pasaje. Dios no condenó a Onán no por «verter en tierra» sino porque Onán era rebelde. Onán se negó a cumplir con su deber de proveer un heredero para su hermano fallecido. El pasaje no tiene que ver con masturbación, sino con cumplir una obligación familiar.

Un segundo pasaje que a veces se usa como evidencia de que la masturbación es un pecado, es Mateo 5:27-30. Jesús habla en contra de tener pensamientos lujuriosos y luego dice: «Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti». Aunque existe una clara conexión entre los pensamientos lujuriosos y la masturbación, es poco probable que Jesús se estuviera refiriendo al pecado específico de la masturbación en este pasaje.

La Biblia en ninguna parte dice explícitamente que la masturbación es un pecado, pero no hay duda de que las acciones que normalmente conducen a la masturbación son pecaminosas. La masturbación es casi siempre el resultado de pensamientos lujuriosos, estimulación sexual inapropiada y/o pornografía. Son estos problemas los que hay que abordar. Si los pecados de la lujuria, los pensamientos inmorales y la pornografía son abandonados y superados, la masturbación se convertirá en un problema y una tentación mucho menor. Muchas personas luchan con la culpa en relación con la masturbación, cuando, en realidad, estarían mucho mejor arrepintiéndose de los pecados que les llevan a masturbarse.

Dicho esto, ¿es la masturbación en sí misma un pecado? Aunque la biblia no responde directamente a esta pregunta, definitivamente hay algunos principios bíblicos que pueden ser aplicados al tema:

(1) «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios» (1 Corintios 10:31). Si no podemos dar gloria a Dios por algo, no debemos hacerlo.

(2) «Todo lo que no proviene de fe, es pecado» (Romanos 14:23). Si no estamos plenamente convencidos de que una actividad está honrando a Dios, es un pecado.

(3) «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo» (1 Corintios 6:19-20). Nuestros cuerpos han sido redimidos y pertenecen a Dios.

Estas grandes verdades deben tener un impacto poderoso en lo que hacemos con nuestros cuerpos. A la luz de estos principios, muchos concluyen que la masturbación es siempre pecaminosa. La masturbación es una actividad cuestionable, en el mejor de los casos — si puede glorificar a Dios; si puede hacerse con absoluta confianza de que es correcta; y si puede honrar a Dios como dueño de nuestros cuerpos.

Si se hace sin ningún tipo de lujuria, pensamientos inmorales o pornografía, con la plena seguridad de que es buena y correcta, dando gracias a Dios por el placer que trae (ver 1 Corintios 10:30), ¿sigue siendo un pecado masturbarse? Lo máximo que podemos decir es que tal vez no. Sin embargo, tenemos serias dudas de que este escenario exista realmente.