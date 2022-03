Psicologo zuliano premiado por Amazon por su libro «Después de la Ansiedad viene la Calma»

marzo 9, 2022 - 3:53 pm

El psicologo zuliano George Taborda fue premiado por Amazon por el éxito de su primer libro «Después de la Ansiedad viene la Calma», el cual alcanzó la categoría de Best Seller en promoción.

El libro es una guia práctica para enfrentar los trastornos de ansiedad en su etapa primaria.

«Son técnicas, todas probadas en mi practica clínica, que permiten eliminar de manera definitiva los trastornos de ansiedad cambiando nuestro estilo de vida limitante», afirma Taborda.

Agrega el autor que «es la aplicación de un método creado por mi, denominado OAAR ( Observación de Análisis, de Acción y de Resultados)».

El libro salió a promoción en Amazon Book que es la división de venta de libros de la empresa de venta virtual Amazon hace unos quince días y en ese tiempo alcanzó la categoría de Best Seller, razón por la cual la Academia del Bestseller, que es una entidad privada que agrupa a un conjunto de personas que han alcanzado esa categoría, lo reconoce y de la cual ahora Taborda es miembro.

Lo premia Amazon y la Academia del Best Seller lo felicita. El libro estuvo disponible de manera gratuita hasta el pasado domingo en Amazon.

George José Taborda Zerpa es profesional zuliano.

• Licdo. En Educación mención matemáticas LUZ

• Psicólogo mención Cum Laude URU

• Lic. En Comunicación Social mención Desarrollo Social UNICA

• Mg. Sc. En Computación Aplicada LUZ

• Especialista en Dinámica de Grupo UCV

• Master Practitioner en Programación neurolingüística (PNL) SIEMPRE C.A. Avalado por la división de extensión de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

• Certificación Internacional como Psicólogo Digital Positivo por la Asociación Argentina de Psicología Positiva

• Miembro de la comunidad internacional de psicología positiva Be Positive