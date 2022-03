Profesora de 29 años perdidamente enamorada de un alumno de 14 en Bogotá: Le pedía besos

marzo 2, 2022 - 2:40 pm

El diario colombiano El Tiempo en su edición digital reseña el caso de una profesora perdidamente enamorada de un alumno razón por la cual ha sido procesada judicialmente.

Así lo narra El Tiempo:

Unuevo caso de acoso y abuso fue denunciado por una madre de familia de un joven de 15 años luego de que descubrió varios chats que daban cuenta de conversaciones de índole sexual con su profesora, la misma que dictaba clases en un colegio religioso.

Según la denunciante, la docente tiene 29 años y le escribía al joven que quería más besos así como de “notas por cuadrar”. Añadió que la profesora se prestó todo el tiempo de la relación para el juego abusando de su posición de poder.

La denuncia va más allá. Todo comenzó cuando la mamá del menor que estudiaba en la sede de la calle 80 del colegio encontró un mensaje en donde le decían a su hijo a través de un chat en el celular: “Devuélveme el sello para poder calificar. Yo pensé, por qué le está escribiendo una profesora. Luego leí más y ella le estaba diciendo que le encantaban sus besos, los de mi hijo, y que se los intercambiaba por notas”.

Ante el texto se exaltó y salió para el colegio a pedir una explicación. Eso ocurrió el 28 de enero de este año. “No estaba la rectora pero me atendió la secretaria. Mientras esperaba leía más los mensaje y me enteré de que la profesora y mi hijo habían sostenido relaciones sexuales”.

A la familia la atendió luego el abogado del colegio quien les explicó que iban a activar las rutas que se manejan en el colegio en cuestión en estos casos. “Ese día fui a la URI de Engativá y allá una funcionaria nos dijo que no se podía hacer ninguna denuncia que porque cuando una persona es mayor de 14 años decide libremente sobre su sexualidad. Con ese baldado de agua me encontré. Supuestamente es la Fiscalía la que defiende nuestros derechos”.

El domingo siguiente la familia puso una denuncia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). “Me la recibieron pero dos o tres días después a mi hijo lo vio un psicólogo quien dijo que él era consciente de lo que estaba pasando y que no era un delito. Me entregaron un documento y ya”.

El joven le ha contado a su familia que la profesora fue quien lo comenzó a contactar luego de una operación que le hicieron en las cordales. “Él le pregunta a la docente que cómo se consiguió el teléfono y así empieza a convencerlo de todo. Hasta lo regaña por no contestarle. Mi hijo dice que se llegó a sentir acosado y que él se sentía presionado porque le iba mal en inglés que le dictaba otra profesora y que la educadora implicada le dijo que le podía ayudar con eso pero que se vieran por fuera del colegio”.

El alumno temía que sus padres lo sacaran de las prácticas de fútbol si le iba mal académicamente. “Por eso él accedió a las invitaciones de la profesora. Fue a su casa. Ella tenía escote y mini falda y en los días posteriores él terminó por acceder. No me vengan a decir que no hay abuso. Hay una relación de poder. Mi hijo es un adolescente con las hormonas alteradas”.

La familia no entiende cómo es que no hay ninguna ley que proteja a los estudiantes. “No creo que sea una profesional idónea para trabajar con niños y jóvenes. El colegio se lavó las manos diciendo que no tenían pruebas pero yo sí les mandé videos y fotos”.

Hoy se sabe que la docente finalmente fue despedida del plantel pero la familia del joven se enteró por otros medios de la situación.

La mujer intentó poner la denuncia en la Fiscalía General de la Nación pero allí le dijeron que había una ley que decía que a la edad de su hijo ya había libertad para elegir con quién sostener relaciones sexuales. “Y que como era un hombre las cosas son diferentes. Eso me parece el colmo”.

Según cifras del Ministerio de Educación, en el país, incluyendo Bogotá, hay más de 684 casos de presunto abuso de profesores. En la capital, la alerta la había puesto en 2021 la secretaria de Educación, Edna Cristina Bonilla.

Según un informe de la entidad, hay registro de 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por la presunta comisión de alguna de las categorías de violencia sexual contra menores de edad, y de estos solo hay 10 con fallo judicial. El riesgo, se advirtió, era que los casos aumentaran con el retorno total a la presencialidad, tal y como está sucediendo.

Las denuncias registradas por la entidad van desde irrespeto o acto sexual abusivo hasta acoso sexual e incluso acceso carnal violento. Desde abril del 2021, la Secretaría se preocupó por depurar la base de datos, que para ese momento era de 211. “Logramos agilizar los tiempos procesales de cada caso y en siete meses la cantidad de activos se ha reducido en un 25,1 por ciento”, dijo Bonilla Sebá.

Los abusadores saben cómo manipular a sus víctimas, muchos lo hacen psicológicamente o se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. El 94,27 por ciento de los agresores son hombres de entre 38 y 50 años, y el 94,27, profesores. En el resto hay administrativos, auxiliares, coordinadores y directivos. La mayoría de víctimas son mujeres: 87,02 por ciento.