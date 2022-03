Posible tornado en Florida: Reportaron edificios y vehículos dañados

marzo 12, 2022 - 4:41 pm

Una fuerte tormenta, que posiblemente se trate de un tornado, azotó el suroeste del condado de Marion la madrugada de este sábado y reportan daños en edificios y vehículos.

No se han reportado heridos hasta el momento; sin embargo todos los carriles en SR 200 desde SW 38 Ct. y SW 43 St. Rd. están bloqueados debido a los escombros. La policía pide evitar la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional envió un equipo para evaluar los daños y determinar si la tormenta se trata de un tornado y aclarar la fuerza que alcanzó.

Scary video earlier this morning of a tornado pushing through Ocala. This was taken in front of Guitar Center at Berkshire Plaza.

Passing the El Dorado community in Ocala. So much damage to some of these homes.

OCALA, FLORIDA DAMGE: Possible Tornado…

From the Ocala PD:

Multiple buildings and vehicles near the 3900 block of SR 200 are damaged due to a tornado. No injuries reported at this time. All lanes on SR 200 from SW 38 Ct. and SW 43 St. Rd. Are blocked. Please avoid the area.

— Brian Shields, WFTV (@BrianWFTV) March 12, 2022