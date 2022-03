¿Por qué Daddy Yankee anunció su retiro?

marzo 21, 2022 - 6:36 pm

Le decimos adiós al reggaetonero boricua Daddy Yankee, quien anunció su gira de despedida de los escenarios este domingo y con esa noticia dejó en shock a sus fans y a los medios que durante casí dos décadas estuvieron cubriendo cada uno de sus pasos en el mundo de la música alrededor del mundo.

“La Última Vuelta” y su último álbum “Legendaddy” servirán para decirle adiós al llamado “Big Boss” del género urbano de los escenarios y los estudios de grabación, aunque no se descarta que ahora continúe formando y apoyando a la distancia a los nuevos talentos como lo ha venido practicando en los últimos años.

Fue precisamente la noche de este domingo 20 de marzo que el artista publicó un emotivo mensaje para su fanaticada a través de su sitio daddyyankee.com desde donde el intérprete de “Gasolina”, “Lo que pasó, pasó», “Limbo” y muchas más dio a conocer su retiro de la industria musical.

Nada tiene que ver con el precio de la “gasolina” como han estado bromeando en las redes. El ídolo de Puerto Rico se estará retirando con una gira que denomina “La Última Vuelta World Tour”, la cual dará inicio en el Moda Center de Portland, Oregon, el 10 de agosto de 2022 y contnuará el 11 de agosto por San José, California y el 13 de ese mes llegará a Los Ángeles, California. De ahí salta a Rosarito, México al día siguiente y luego seguirá por esta costa con presentaciones en Sacramento, Ontario y Las Vegas, para inmediatamente regresar a un segundo concierto en Rosarito.

Otras plazas que visitará son Miami, Nueva York, Chicago, Boston, Washington, entre otras latitudes de los Estados Unidos.

Y en el plano internacional aterrizará con su jet privado en países como Argentina, Perú, El Salvador, Panamá, Guatemala, Ecuador, Colombia (Barranquilla, Medellin, Bogotá y Cali) y ciudades de México como la capital, además de Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo a su agencia de publicidad Nevarez Communications, la gira del adiós tendrá una duración de cinco meses y representa para Yankee “uno de los espectáculos más importantes y destacados en Estados Unidos y América Latina que el público presenciará hasta la fecha”.

Los motivos de esta decisión no están muy claros aunque Daddy Yankee expresó en el mencionado video que tres décadas y dos años más de carrera han sido de suficientes satisfacciones y ahora le dará prioridad a otros aspectos de su vida, la familiar por ejemplo.

“Hoy estoy anunciando mi retiro de la música brindándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección, el álbum “Legendaddy”. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción”, dijo el Cangri.

“Me retiro con el mayor de mis agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a tí, especialmente, a ti que has estado conmigo desde la raíz, del principio del reggaetón. Gracias a mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida”, agregó Yankee dirigiéndose a sus fans, a quienes igualmente los invitó para que puedan adquirir en preventa su último álbum.

La reconocida publicista de Yankee por casi dos décadas, la puertorriqueña Mayna Nevarez, mostró en su cuenta de redes sociales su pesar por la despedida del artista. “#GraciasYankee por tanto !Hoy anuncias tu retiro , última y gira y último álbum #Legendaddy que sale este jueves a las 8:00 pm. Agradecida por ser parte de tu equipo por los pasados 18 años”, publicó la empresaria en Facebook.

Por su parte, la publicista colombiana Ruby Lopera, quien formó parte del equipo en los inicios de Yankee también se mostró sorprendida. “Wow leyenda viviente. Da un dolorcito en el corazón su partida de los escenarios. Me da mucho gusto haber sido parte de este equipo en su momento y arranque internacional. Gracias también #DaddyYankee y ti Mayna Nevarez por la oportunidad de ser parte de este gran éxito. Mil bendiciones siempre jefe, jefe, jefe. El hombre que con su tenacidad y disciplina lo logró todo. Carolina Esquivel contigo me tocó varias veces en Chile”, publicó en redes Lopera.

“Legendaddy” es el primer álbum de Daddy Yankee en 10 años y en el mismo incluirá las diferentes modalidadaes de música urbana a la que tuvo acostumbrada a su audiencia del mundo entero.

Igualmente anunciaron en el comunicado, lo que muchos fans no hubieran querido leer nunca (por lo del retiro), aunque sí los detalles de los boletos de preventa que estarán disponibles a partir del viernes 25 de marzo de 2022, mientras que la venta general de boletos estará disponible a partir del miércoles 30 de marzo de 2022 en el sitio de daddyyankee.com.

Como ves “Lo que pasó, pasó», así que tómalo “Con Calma” y muy “Despacito”, ya que si esta decisión te pareció “Dura” imagínate “Si supieras” lo que significa para él, quien ahora anuncia “La despedida” sin saber si “Vuelve”, aunque lo que si es cierto es que si regresa y te dice “Sígueme y te sigo”, ninguno tendrá “Problema” para seguirlo en la “Vuelta pa’ la vuelta” porque “Soltera” o casada no te quedarás en “El Limbo”, sino que encenderás los motores de regreso sin importar el precio de la “Gasolina”. Y tú Yankee, no te preocupes por tus fans porque al igual que tú, ellas y los demás “Somos de Calle” y yo más aún que me llamo “Tommy Calle”.

