Pogba confiesa que sufrió depresión tras su guerra con Mourinho

Paul Pogba, campeón del mundo con Francia y actual centrocampista del Manchester United, ha concedido una entrevista al diario ‘Le Figaro’ en la que confiesa que sufrió episodios de depresión después de su guerra con José Mourinho en el United en 2018.

«He tenido depresión en mi carrera», dijo Pogba a Baptiste Desprez hablando de sus problemas de salud mental durante su carrera. «A veces no sabes que lo eres, solo quieres aislarte, estar solo. Estos son signos inconfundibles», explicó el jugador francés de 29 años en la entrevista.

«Personalmente, empezó cuando estaba con José Mourinho en el Manchester United. Te haces preguntas, te cuestionas si tienes la culpa porque nunca has experimentado estos momentos en tu vida», reflexiona el galo.

José Mourinho y Paul Pogba protagonizaron varios tensiones en 2018 que acabaron con la decisión de Mou de retirarle la vicecapitanía del Manchester United al centrocampista francés.

«Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé», trató de explicar Pogba.

«Me importa un bledo lo que diga Pogba», llegó a decir Mourinho sobre estas palabras de Pogba.

Sobre su polémica con Pogba el entrenador portugués explicó en ‘BeIN Sports’ que «siempre intentamos encontrar soluciones a los problemas pero hay uno al que no le puedo encontrar solución: cuando el jugador está jugando, le gusta el entrenador, pero cuando no se le utiliza, no le gusta el entrenador. Es algo básico. La naturaleza es así y es algo que no se puede cambiar».

