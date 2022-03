Pierre Gasly fue el más rápido en la primera sesión libre de la F1 en Baréin

marzo 18, 2022 - 12:03 pm

El francés Pierre Gasly (AlphaTauri) firmó el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, primera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2022, el viernes en el circuito de Sakhir (5,412 km).

Con un crono de 1 minuto 34 segundos y 193 milésimas, Gasly se impuso a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz Jr, favoritos, a 364 y a 418 milésimas del francés respectivamente.

El británico George Russell, nuevo en Mercedes, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón, completaron el Top 5 a 436 y a 549 milésimas del líder.

La sesión fue interrumpida por una bandera roja durante 15 minutos, cuando uno de los nuevos paneles del flanco del Alpine del francés Esteban Ocon se desintegró, en su primer uso.

El finlandés Valteri Bottas (Alfa Romeo) no completó ninguna vuelta, al parecer tras un problema de motor. En Aston Martin, el alemán Nico Hülkenberg reemplaza con escasa antelación a su compatriota Sebastian Vettel, positivo en covid-19.

El australiano Daniel Ricciardo volvió a McLaren después de haberse perdido los segundos entrenamientos de pretemporada por la misma razón, la semana pasada, ya en Baréin.

The wait is almost, almost over 😍 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/3ZJuBffDG0

La segunda sesión de entrenamientos libres, los únicos representantivos de las condiciones de la clasificación el sábado y de la carrera el domingo, están programados a las 18h00 locales (15h00 GMT), al anochecer.

FP1 CLASSIFICATION

It's @PierreGASLY on top in the first session of 2022!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/7Ysl05h6mt

— Formula 1 (@F1) March 18, 2022