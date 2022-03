Pier Paolo Pasolini: Un siglo de irreverencia

marzo 4, 2022 - 4:38 pm

Muchas veces conversamos con Jacobo Penzo (+) sobre la vida y obra, ambas harto azarosas, de Pier Paolo Pasolini (Bolonia, Emilia-Romaña; 5 de marzo de 1922 – Ostia, Lacio; 2 de noviembre de 1975). Hoy, cuando se cumplen cien años del legendario realizador italiano, nuestras conclusiones al respecto son más trascendentes: PPP era un santo. Ese es también el tema de Borrador, su filme que, de alguna manera, refleja la condición de intérprete del sentir del hombre común. Coincidencias gloriosas, sí señor.

Más que un genio, PPP era un militante del escándalo como resultado de una instigación constante, un acicate permanente de la imaginación y los sentidos. Un hombre polímata en cuya alma se albergaban las más exageradas antinomias. Un comunista evangélico. Un instigador pacifista. Un ponderado delirante: “Escandalizar es un derecho, ser escandalizado es un placer”. Toda su obra honra y estimula todo sentido de la perplejidad.

Hijo de un teniente y de una maestra, Carlo Alberto Pasolini y Susanna Colussi, he ahí una primera instancia paradójica de su vida tremenda, nació el cinco de marzo de 1922 en una suerte de cuartel, en Bolonia, Cuando le preguntaron cuál era el verdadero de sus varios oficios respondió “en mi pasaporte dice escritor, porque eso es lo que soy”. Algún tiempo después su paisano, Umberto Eco, intentaría explicar el sentido de esa categoría en él. Un escribiente con una cámara, con unos versos, con una prosa desaforada, con una militancia política tormentosa. Escribir no es en PPP un acto gramatical o semántico per se, sino un recurso de múltiple sentido. Dostoyevsky, Tolstoy, Shakespeare, Coleridge, Novalis serán sus influencias iniciales.

Muchos saberes provenientes de muchos oficios, incluída la filosofía y la política. En consecuencia, el poeta, guionista, actor, director, escritor, dramaturgo, comunista y homosexual no ews sino una fruta sagrada de variadas capas exquisitas, tanto, que intoxican.

PPP pagó muy caro su pasión por la irreverencia absoluta. Leemos en google: “El dos de noviembre de 1975, un auto de seguridad de los carabinieri, detuvo a un veloz coche Alfa Romeo cerca de Roma. El conductor, Giuseppe (Pino) Pelosi, un estafador de 17 años, trató de huir cuando fue arrestado por robo del auto, el cual era de Pasolini. Dos horas después, el cuerpo del director fue descubierto. Pasolini había sido asesinado siendo atropellado varias veces por su coche, falleciendo en el balneario de Ostia. Tenía múltiples fracturas óseas y estallamiento de los testículos debido a lo que parecía ser una barra de metal. Su cuerpo estaba parcialmente quemado. La autopsia reveló que había sido quemado con gasolina después de su muerte…”. Fue el precio ante su devastador enfoque ante las costumbres y falsa moral burquesas, la doble moral de la Iglesia, “la sociedad de consumo y los medios de comunicación junto a su declarada homosexualidad, le convirtieron en un intelectual controvertido para la Italia de la época. Sin embargo, su obra y pensamiento le otorgaron con el tiempo la categoría de visionario”. Durante su sepelio, el escritor Alberto Moravia increpó: “como Pasolini sólo nace nace en sólo tres o cuatro cada siglo y, al final de este siglo, Pasolini estará entre los poquísimos poetas recordados, porque el poeta debería ser algo sagrado..”.

Recogemos en la red: “El 30 de octubre de 1945, Pasolini se unió a la asociación Patrie tal Friul, fundada en Udine. Pasolini quería una tradición basada en Friuli, con lo que atacaba la cristiandad: el suyo fue un intento de progreso cívico y social, en oposición a los autonomistas que querían preservar sus privilegios basados en el «inmovilismo». También criticó al Partido Comunista por su oposición a la revolución y su apoyo al centralismo italiano. Fundó el partido Movimento Popolare Friulano, pero finalmente renunció, El 26 de enero de 1947, Pasolini escribió una declaración en la página frontal del periódico Libertà: «En nuestra opinión, pensamos que actualmente solo los comunistas son capaces de suministrar una nueva cultura». Esto generó controversia partidista debido a la rapidez con que se había expresado sin ser miembro del Partido Comunista Italiano.

El especialista en cine de autor y director de programación de Cíngaro Cine, Ramón Bazó, interviene: “Pasolini fue hombre con una vision del mundo marxista…comunista militante…pero retirado del Partido Comunista por su homosexualidad. Pasolini, quizás con una visión gramsciana, añoraba la revolución llevada a cabo por el proletariado, pero junto y solo junto con el campesinado …Pasolini rechazaba o desconfiaba de la intelectualidad de clase media, por sus visiones burguesas del mundo y enemigo acérrimo del Capital y la burguesía misma. Su desconfianza de la clase media era tal, que no fue simpatizante y rechazó a los jóvenes que llevaron a cabo el Mayo Francés criticándolos como hijos de la burguesía…dado con los sueños revolucionarios de Pasolini eran la toma del poder o la transformación política llevada a cabo por la unión obrera campesina…: Pasolini un atormentado por el Capitalismo de su tiempo…volcó su visión apocalíptica del mundo del Capital, en su última novela, Petróleo y en su última filmografía, en su inconclusa trilogía de la Muerte que iniciaba con Saló 120 Dias de Sodoma, representación del mundo Fascista y Capitalista que el visionaba…”.

El 18 de diciembre de 2015, tras el estreno de El Malquerido, inquiríamos al director Diego Rísquez en torno al final de su personaje, Felipe Pirela, y el destino de PPP. La mirada de Rísquez se perdió en el vacío durante algunos instantes, para luego musitar: “De ningún modo. Aunque sí coinciden en su condición de héroes trágicos, en el mejor sentido,aristotélico del concepto”.

En Saló o los 120 días de Sodoma (inspirada en la obra del Marqués de Sade. cuatro personajes: El Presidente, El Duque, El Obispo y el Magistrado, ‘los cuatro jinetes del Apocalipsis’., encierran a unos jóvenes en una mansión para obligarlos a satisfacer los oscuros deseos sexuales de los fascistas en la Italia de Mussolini de 1944. En la gran mansión impera el reglamento de los señores, al cual nadie puede escapar. Esta ley faculta a los señores para disponer de la vida de sus prisioneros en cualquier momento y de cualquier modo, y las transgresiones se castigan con la muerte.

También integrado al mundo cinematográfico local, Régulo Rincón comenta: “Hablar de pasolini no es sólo una cuestión de contenidos, sino de formas, de técnicas, un hombre comprometido con la poesía, el cine, el arte, la creación, conectando siempre sus dimensiones estéticas y políticas percibidas cómo formas de performatividad logrando una capacidad del lenguaje propio en cada acción que ejecutaba.Para Pasolini no había nada más sagrado que la técnica, el trabajo lingüístico, la narrativa, la tensión entre lo semántico y lo semiótico, su visión razonada del contexto político, que lo hacían profundo y visionario de la época. La tensión que se generaba entre lo semántico y lo semiótico”. Muy distinto a los grandes maestros del neorrealismo italiano, sí.

El artista Marcos Pérez Bríñez dimensiona esa condición de desafío constante. “Transgresor, irreverente y meticuloso en el tratamiento de sus temas cinematográficos. Apasionado del cuerpo humano”.

El poeta Ricardo Rodríguez Ball acota: “Creo que el Pasolini político, se planteó un nuevo mundo diferente a partir de la interpretación estilizada de los textos evangélicos de san Mateo, sin sesgo alguno, lo cual de alguna manera fue su agonía y gloria como pensador dé la izquierda, en un entonces, cambiante”.

Le preguntaban, en una entrevista, a PPP sobre su condición militante: Lo soy más que nunca, aunque jamás he estado inscrito en ningún partido político. Sí, he filmado con mucho misterio, porque en el misterio se filma bien…Para hacer Saló, me atuve a los números que para Sade son mágicos, es, decir el número cuatro y las víctimas en Saló son en total unas 20…Se me ha acreditado con un instintivo y profundo odio contra el estado en el que vivo, digo a la situación que vivimos y también contra el Estado, en el sentido político de la palabra, el Estado capitalista pequeño burgués que empecé a odiar desde mi infancia…Naturalmente, con el odio no se logra nada y, en efecto, no he logrado escribir una sola palabra que describiera o se ocupara en denunciar, porque solo he escrito sobre y desde personajes que están en el pueblo…”.

Seguimos su saga, también desde apuntes desde la web: En 1957 publicó los poemas de Las cenizas de Gramsci, Premio Viareggio y, al año siguiente, El ruiseñor de la Iglesia católica. En 1960 dio a la imprenta los ensayos Pasión e ideología, y en 1961 otro libro de versos, La religión de mi tiempo.

Se destacan los ensayos Sobre la poesía dialectal (1947), La poesía popular italiana (1960) y Escritos corsarios (1975); las antologías Poesía dialectal del siglo XX y Antología de la poesía popular (ambas de 1955).

Desde el italiano traducimos Al príncipe: “Si vuelve el sol, si desciende la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una tarde de lluvia parece volver de tiempos tan amados y nunca del todo poseídos,ya no soy feliz de gozarlos o sufrirlos: no siento ya, frente a mí, toda la vida…Para ser poetas se necesita mucho tiempo: horas y horas de soledad son necesarias para formar algo que es fuerza, abandono, vicio, libertad, para darle forma al caos. Poco tiempo me queda: por culpa de la muerte que me viene al encuentro en mi marchita juventud. Mas por culpa también de nuestro mundo humano que le quita el pan a los hombres, y a los poetas la paz…”, También son buenas sus novelas Muchachos de la calle (1955), Una vida violenta (1959) y Mujeres de Roma (1960), y los dramas Orgía (1969) y Calderón (1973).

Su filmografía incluye Saló o los 120 días de Sodoma, de 1975; Las mil y una noches, de 1974; Los Cuentos de Canterbury, de 1972; El Decamerón, de 1971; Medea, de 1969; Teorema, de 1968; Las Brujas, de 1966; Pajaritos y pajarracos, de 1966; El Evangelio de San Mateo; Mamma Roma y Accatone, de 1962 y 1961.

Alexis Blanco

Noticia al Día.