Pareja de venezolanos inició su romance en Maracaibo y cuatro años después de mudarse a Barranquilla, él la asesinó

marzo 22, 2022 - 5:09 pm

Yasli Carolina Ortega Bastidas, de 26 años, inició un romance con su pareja Willian Molina Soto (34), hace 11 años. Hace cuatro años decidieron emprender una nueva vida y se marcharon de Maracaibo hacia Barranquilla, Colombia. Ayer la relación culminó de manera sangrienta. Él, le quitó la vida con un arma blanca tras una discusión.

Medios locales de esa zona neogranadina, reseñan que al llegar a Barranquilla se instalaron en una vivienda en el barrio Carrizal. Posteriormente se mudaron a la carrera 4 con calle 52B del barrio Las Américas, en el área metropolitana, de esa ciudad, donde ocurrió el fatídico desenlace.

La noche de ayer lunes fue su última pelea. Él la golpeaba constantemente “Por cualquier motivo”, relató un pariente de la víctima.

“Tenían cuatro años de estar viviendo en Las Américas, tuvieron dos hijos, uno de 5 y uno de 3 años. Yo todo el tiempo le decía a ella que se dejaran, porque así no podían vivir ya, pero no me hicieron caso ninguno de los dos”, dijo el padre de Yasli.

“Vecinos y familiares contaron que por fortuna una patrulla de la Policía pasaba por el lugar y capturaron a William, quien aún tenía en la mano el arma blanca con la que asesinó a su pareja”.

William, que vendía frutas en el centro de Barranquilla, había asesinado a Yasli a sangre fría y frente a sus dos pequeños hijos de 2 y 6 años, quienes no han parado de llorar desde anoche.

La joven, madre también dejó a un niño de 9 años que tiene la abuela que vive en Mompox. La víctima fue llevada a la Clínica San Ignacio, donde murió.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día